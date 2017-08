Ryan Thorpe und Rachel Chang aus den USA gewinnen den Stockholmer Junior Water Prize 2017

Stockholm (ots/PRNewswire) -Zwei Studenten aus den USA, Ryan Thorpe und Rachel Chang,erhielten am Dienstag den Stockholmer Junior Water Prize 2017 fürihren neuartigen Ansatz verliehen, mit Cholera, Shigella, E. Coli undSalmonellen verseuchtes Wasser zu erkennen und zu reinigen. IhreHoheit Kronprinzessin Victoria von Schweden überreichte den Preis beieiner Preisverleihung während der World Water Week (Weltwasserwoche)in Stockholm.Als das Paar den Preis in Empfang nahm, sagte Rachel Chang: "Ichbin völlig von meinen Gefühlen überwältigt. Alle Projekte hier sindabsolut fantastisch, wirklich von höchster Qualität. Eine solcheAuszeichnung zu gewinnen, fühlt sich daher geradezu unglaublich an."In ihrer Ansprache sagte die Jury: "Das diesjährige Siegerprojektverkörpert das grundlegende Prinzip der Bereitstellung von sicheremTrinkwasser. Die Motivation der Gewinner ist es, Millionen Todesfällepro Jahr zu eliminieren. Das Projekt entwickelte eine einzigartige,schnelle und empfindliche Methode zur Identifizierung,Quantifizierung und Kontrolle von Wasserverunreinigungen."Die Studenten erfanden ein System, das mit Shigella, E. Coli,Salmonellen und Cholera kontaminiertes Wasser schneller und sensiblererkennt und reinigt als herkömmliche Methoden. Ihr System erkenntsofort so winzige Mengen von Krankheitserregern wie nur eine einzigereproduktive Bakterienkolonie pro Liter und beseitigt die bakteriellePräsenz in rund zehn Sekunden. Im Gegensatz dazu brauchenkonventionelle Methoden Nachweisgrenzen von bis zu 1.000 Kolonien undbenötigen ein bis zwei Tage. Der neuartige Ansatz der Studentenkönnte die Kontraktion und den Ausbruch von durch Wasser übertragenenKrankheiten verhindern und eine viel umfangreichere Bereitstellungvon Trinkwasser auf der ganzen Welt ermöglichen."Diese Methode kann sowohl in Industrieländern wie auch inEntwicklungsländern zum Einsatz kommen. Das Siegerprojekt hat dieGrundlagenforschung auf elegante Weise an pathogenen Bakterien imTrinkwasser angewendet. Das Projekt hat das Potenzial, die Zukunftder Wasserqualität zu revolutionieren", so die Jury."Dies ist ein sehr inspirierendes Projekt, das sich einer dergrößten Herausforderungen der Welt annimmt, der Bereitstellung vonsauberem Trinkwasser für alle Menschen. Methoden wie diese könnenriesiges menschliches Potenzial freisetzen, wenn der Zugang zusicherem Trinkwasser und dadurch die Gesundheit für Hunderte vonMillionen von Menschen verbessert wird", sagte Torgny Holmgren,Executive Director von SIWI.Der Wettbewerb um den Stockholmer Junior Water Prize bringt diehellsten Köpfe unter den jungen Wissenschaftlern der Welt zusammen,um ihr Interesse an Wasser und der Umwelt zu fördern. Teams aus 33Ländern sind im Finale 2017 gegeneinander angetreten.Informationen über das Stockholm International Water Institute,den Stockholm Junior Water Prize und die World Water Week:http://www.siwi.org und http://www.worldwaterweek.orgPressekontakt:Kanika Thakar,SIWI,+46-8-1213-6036Original-Content von: Stockholm International Water Institute (SIWI), übermittelt durch news aktuell