Rx-Versandhandelsverbot begegnet Wettbewerbsnachteilen wirksam

Berlin (ots) - Ein Verbot des Versandhandels mitverschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist eine wichtige Maßnahme,um dem Wettbewerbsnachteil deutscher Apotheken gegenüberausländischen Versandapotheken zeitnah wirksam zu begegnen. "Nunmüssen Vorschläge erarbeitet werden, wie auch in Zukunft eineflächendeckende und wohnortnahe Versorgung mit Arzneimittelnsichergestellt wird. Der BAH wird sich dabei, wie er es seit jehergetan hat, für die inhabergeführte Vor-Ort-Apotheke einsetzen",erklärt Jörg Wieczorek, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands derArzneimittel-Hersteller (BAH). Anlässlich des aktuellenGesetzesvorhabens der Bundesregierung zur Einführung einesRx-Versandhandelsverbots hat der BAH eine Stellungnahme vorlegt.Am 19. Oktober 2016 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH)entschieden, dass die deutschen Preisbindungsregeln mit einheitlichenApothekenabgabepreisen für verschreibungspflichtige Arzneimittelwegen des Verstoßes gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrskeine Anwendung auf ausländische Apotheken finden. Damit ist dieGewährung der sogenannten Rx-Boni durch ausländische Versandapothekenmöglich. Die Preisbindungsregeln gelten aber weiterhin für deutscheApotheken, die damit einen erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüberden ausländischen Apotheken haben. Das in Deutschland bestehendesolidarisch finanzierte System der Gesundheitsversorgung beruht aufdem Sachleistungsprinzip, bei dem Patienten Anspruch auf dasverschriebene Arzneimittel haben. Zusätzliche Boni in Form vonBargeld oder Gutscheinen sind nicht sachgerecht und leisten einerzunehmenden Trivialisierung des Arzneimittels Vorschub.