Ruttes Partei erwartet lange Koalitionsverhandlungen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Partei des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte erwartet nach der Parlamentswahl eine schwierige Regierungsbildung.



"Die Koalitionsverhandlungen hier sind berühmt für ihre Länge", sagte der VVD-Abgeordnete Han ten Broeke am Mittwochabend am Rande einer Wahlparty in Den Haag. Derzeit habe seine Partei noch keine bevorzugten Partner auserkoren.

Nach ersten Prognosen wird die Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) von Rutte trotz starker Verluste stärkste Partei im neuen Parlament werden. Eine Fortführung der bisherigen großen Koalition ist allerdings ausgeschlossen, da der sozialdemokratische Bündnispartner ersten Zahlen zufolge noch deutlich stärker abgestraft wurde.

Mit Blick auf das unerwartet mäßige Abschneiden der PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders sagte ten Broeke, er hoffe nun auf ähnliche Ergebnisse bei der bevorstehenden Präsidentenwahl in Frankreich und der Bundestagswahl in Deutschland. Die Wahl in den Niederlanden habe gezeigt, dass verantwortungsvolle Politik den Populismus schlagen könne./aha/DP/fbr