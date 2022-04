Rutronik mit Maßnahmenpaket zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität am Hauptstandort Ispringen

Ispringen (ots) -Der Distributor für elektronische Bauteile steuert auf ein halbes Jahrhundert Erfolgsgeschichte zu. Das macht ihn zu einem Player der ersten Stunde, der seitdem kontinuierlich und krisensicher wächst. Dank vieler Aspekte, wie einer Ausbalancierung in zukunftssicheren und weltweiten Märkten, ist Rutronik zu einer der ersten Adressen als Arbeitgeber in dieser Branche und vor allem in der Region geworden. Für die nächsten Schritte hat sich das Unternehmen viel vorgenommen. Um diese gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden gestalten und neue Talente gewinnen zu können, setzt Rutronik immer wieder umfassende Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität um.Um sich weiterhin am Gründungsstandort und Headquarter in Ispringen zu entwickeln, die internationalen Wachstumspläne für die naheliegende Zukunft gemeinsam zu gestalten und dafür auch weiterhin Mitarbeitende mit Spitzen-Knowhow gewinnen zu können, hat die Geschäftsführung in den letzten Jahren viele betrieblichen Sozialleistungen eingeführt, wie zum Beispiel das Firmenfahrrad, bezuschusstes Job-Ticket und Kantinenangebot, kostenloser Kaffee und Mineralwasser. Außerdem bietet Rutronik seinen Mitarbeitenden am Standort einen Physiotherapeuten, der direkt an den Arbeitsplatz kommt, zahlreiche Betriebssportgruppen, Zuschüsse für Sportstudios und vieles mehr.Die fachliche und persönliche Entwicklung seiner Mitarbeitenden unterstützt Rutronik mit der Rutronik Academy. Hier werden umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine eigene E-Academy angeboten. Außerdem unterstützt das Unternehmen Mitarbeitende finanziell und zeitlich, wenn sie berufsbegleitende Bachelor- oder Masterstudiengänge absolvieren wollen.Auch die Work-Life-Balance bei Rutronik befindet sich auf Augenhöhe mit anderen wirtschaftlichen Größen: neben 30 Tagen Urlaub bietet Rutronik außerdem flexible Arbeitszeitmodelle mit bis zu zwei Gleittagen pro Monat an.Im Logistikzentrum von Rutronik in Eisingen arbeiten über 400 Mitarbeitende, coronabedingt aktuell im Zweischichtbetrieb. Das Unternehmen unterstützt die Logistikmitarbeitenden hierbei durch einen Shuttle-Service zum Arbeitsplatz und nach Hause, wenn keine öffentlichen Verkehrsverbindungen zur Verfügung stehen. Außerdem wird zweimal pro Woche ein Foodtruck für Mitarbeitende der Spätschicht organisiert.Die Geschäftsführung hat jetzt beschlossen, ab 1. April für die Mitarbeitenden im Logistikzentrum die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde vorzuziehen. Außerdem erhalten Mitarbeitende, die zusätzliche Aufgaben wie zum Beispiel die Funktion von Paten, Supervisoren oder Staplerfahrern übernehmen, attraktive Zulagen. Der coronabedingte Zweischichtbetrieb wird zudem mit einer Schichtzulage in Höhe von 300 Euro pro Monat honoriert.Von weltweit über 1.800 Beschäftigten arbeiten heute über 900 Mitarbeitende in der Region Pforzheim. Sie haben das Unternehmenswachstum maßgeblich mitgestaltet. Das inhabergeführte Familienunternehmen hat bisher immer wieder bewiesen, ein Partner zu sein, der seine Mitarbeitenden langfristig in unterschiedlichen Lebensphasen begleitet. Darauf wird Rutronik auch in Zukunft bauen.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitern und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuell