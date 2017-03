Hamburg (ots) -Ruth Moschner ist Fernsehmoderatorin, Schauspielerin,Schriftstellerin - und seit Neustem auch ganzheitlicheErnährungsberaterin. Mit MYWAY (EVT 08.03.) spricht dieplauderfreudige Powerfrau über Reisen, politische Einstellungen,Gesundheit und Ernährung.Moschner legt großen Wert auf ihr Wohlbefinden und treibtregelmäßig gesundheitsorientierten Sport. Seit Kurzem ist sieFachberaterin für ganzheitliche Gesundheit und Ernährung. "Bei derganzheitlichen Gesundheitsberatung betrachtet man nicht nurErnährungsgewohnheiten, sondern auch das berufliche und privateUmfeld. Die Beratung ist sehr individuell an die Lebensumstände deseinzelnen Klienten angepasst."Ruth Moschner liebt das Reisen - besonders mit ihrem Partner. Seit13 Jahren ist sie mit dem Anwalt liiert und hat in dieser Zeitgemeinsam mit ihm schon die halbe Welt bereist. Fernab von der Heimathat sie besondere Erkenntnisse gewonnen: "Die Situation hierzulandeist für Frauen heutzutage ein großer Luxus. Wir haben dieMöglichkeit, freiwllig mit jemandem zusammenzukommen, freiwilligzusammenzubleiben oder uns auch zu trennen und allein zu leben."Im Ausland ist es ihr teilweise geradezu unangenehm, über ihreHerkunft zu sprechen. Denn die deutsche Politik macht ihr in mancherHinsicht Angst: "Ich will nicht verschreckt durch die Gegend laufen.Was mir aber tatsächlich Angst macht: Die AfD mit ihren unglaublichenPhrasen - und dass es Menschen gibt, die für solche Phrasen unserebewährte Sozialgesellschaft aufs Spiel setzen. Das erinnert gerade sosehr an die Zeit, die offensichtlich viele vergessen haben." DiePowerfrau findet: "Wir müssen mehr über Integration sprechen als überAbgrenzung. Hierzulande haben die Leute immer Angst, dass ihnen etwasweggenommen wird. Dabei haben wir von allem zu viel."Hinweis für Redaktionen:Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe04/2017 (ab 8. März 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung derQuelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.Über MYWAYMYWAY ist das Premium Magazin für Frauen in den besten Jahren -die Active Ager Premium 40plus - die ihr Leben selbstbestimmtgenießen wollen. Dabei vereint MYWAY immer das Beste aus drei Welten:den Glanz der Monatlichen, die Vielfalt der Vierzehntäglichen und denService der Wöchentlichen. Der Anspruch des Heftkonzepts ist es, derveränderten Lebenseinstellung der Forever Forties-Generation gerechtzu werden: "Jetzt lebe ich mal MYWAY!". Die Bedürfnisse derLeserinnen stehen dabei im Vordergrund. MYWAY bietet authentische undinspirierende Themen mit hohem Identifikations- und Community-Gefühl.Mit einer verkauften Auflage von 105.130 Exemplaren (IVW II/2016)erscheint MYWAY monatlich.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterschiedlich positioniert,sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen inihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruchbei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUERPREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, MYWAY, übermittelt durch news aktuell