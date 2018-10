Russlandtag: Großes Wachstumspotenzial der Wirtschaftsbeziehungen

ROSTOCK (dpa-AFX) - Mit rund 850 Vertretern aus Wirtschaft und Politik beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Rostock der dritte Russlandtag.



Dabei wollen Mecklenburg-Vorpommern und seine Partnerregion Leningrader Gebiet nach Ansicht von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf regionaler Ebene einen Beitrag zum Dialog zwischen Russland und Deutschland leisten. Der Russlandtag ist laut Schwesig eines der größten Wirtschaftstreffen in Ostdeutschland.

Mit der Teilnehmerzahl findet das Treffen mehr Zuspruch als bei den ersten Auflagen 2014 und 2016. Allerdings war das mediale Aufsehen wegen der damals brisanten Lage in der Ukraine wesentlich höher. Inzwischen ist der Konflikt weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden. In den seit 2014 währenden bewaffneten Auseinandersetzungen sind UN-Angaben nach mehr als 10 000 Menschen getötet worden. Ein Friedensplan liegt auf Eis.

Russland war 2017 mit einem Volumen von mehr als eine Milliarde Euro der drittgrößte Handelspartner. "Doch da ist Potenzial für mehr", sagte Schwesig./mgl/DP/jha