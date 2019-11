Russlands Top-Startups treffen sich im Digital Business Space in Moskau

Moskau (ots/PRNewswire) - G8, ein offener Diskussionsclub, der vonder Moskauer Agentur für Innovationen in Partnerschaft mit der inSingapur ansässigen Beteiligungsgesellschaft Altergate gegründetwurde, wird Investoren und Existenzgründer auf ihrem sechstenwöchentlichen Treffen im Digital Business Space am 7. Novemberbegrüßen."Wir haben bei diesen Treffen ein sehr vielfältiges Publikum: vonVertretern von Unternehmen und Banken über private Investoren(Business Angels) bis hin zu Venture-Investoren", sagt AlexeyParabuchev, CEO der Moskauer Agentur für Innovationen. "DieUnterstützung durch die Regierung kann verschiedene Formen annehmen:Wenn wir dabei helfen, Anknüpfungspunkte zwischen den Teilnehmern desDialogs zu schaffen, bedeutet das, dass wir unsere Arbeit gut gemachthaben."Zu den auf der G8 diskutierten Themen gehörenGeschäftsbeschleuniger, Crowd-Technologien, Fintech und dezentraleFinanzwirtschaft sowie Smart Cities.Künstliche Intelligenz war das Thema des letzten Treffens desClubs, das letzten Donnerstag stattfand und von PwC geleitet wurde.Von besonderem Interesse für das Publikum war der Grund, warum die KIeine eher negative Darstellung im Film und in den Medien erhält. Lauteiner PwC-Studie glauben 63 % der Befragten, dass KI der Gesellschafthelfen wird, einige ihrer komplexen Probleme zu lösen, während 59 %glauben, dass KI vielen Menschen ermöglichen wird, die Qualität ihresLebens zu verbessern.Die Studie zeigt auch, dass bis 2030 KI-gesteuerteProduktverbesserungen 45 % des Wirtschaftswachstums ausmachen werden.Die KI wird zu einer größeren Produktdiversifizierung,Personalisierung und Erschwinglichkeit beitragen.Ein erfolgreiches Beispiel für KI in Aktion ist Gero.ai, einrussisches Startup, das physikalische und mathematische Modellierungauf die Analyse des Alterns angewendet hat. Das Unternehmen arbeitethart daran, die Marker des Alterns zu identifizieren. Zu denErrungenschaften des Startups gehört ein Algorithmus zur Berechnungder Risiken von Tod und altersbedingten Krankheiten wie Diabetes,Alzheimer oder Krebs. Dank Gero.ai können diese Risiken nun mit Hilfeeiner mobilen App bewertet werden.Das bevorstehende G8-Treffen widmet sich den Technologien dervirtuellen und erweiterten Realität und dem Potenzial für ihreAnwendung in verschiedenen Bereichen. Zukünftige Investoren werdensich mit einigen der führenden russischen VR/AR-Startups treffen undKollegen zuhören, die bereits ähnliche Projekte finanziert haben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001931/Moscow_Agency_of_Innovations_Logo.jpgPressekontakt:a.nikitina@rtedc.orgTel: +7-968-080-88-84Original-Content von: Moscow Agency of Innovations, übermittelt durch news aktuell