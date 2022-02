Russlands Angriff auf Ukraine: Aareal Bank hält Kreditrisiko für überschaubar

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer Aareal Bank hält das Risiko für seine Kredite durch den russischen Angriff auf die Ukraine für überschaubar. In der Ukraine sei die Bank überhaupt nicht engagiert, und aus Russland habe sie sich weitgehend zurückgezogen, erklärte Finanzvorstand Marc Heß am Donnerstag in einer Videokonferenz zur Bilanzvorlage. Netto sei die Bank in Russland noch mit rund 200 Millionen Euro im Risiko. Dabei handle es sich um einen Bürokomplex in Moskau mit internationalen Mietern.

Heß hält es für möglich, dass infolge internationaler Sanktionen die Geldflüsse aus Russland unterbrochen werden, was auch die Aareal Bank treffen könne. Es sei aber noch zu früh, um dies einzuschätzen./stw/ben/jcf/eas