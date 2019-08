Russland zündet großes Feuerwerk zur Eröffnung der 45. Weltmeisterschaft der Berufe (FOTO)

Stuttgart / Kasan (ots) -Ganze Welt zelebriert WorldSkills Kazan 2019 - DeutscheBerufe-Nationalmannschaft mittendrinEs sind bisher noch nie dagewesene Dimensionen: In einem bisunters Dach gefüllten Fußballstadion wurden am Donnerstag Abend dieüber 1.300 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer der 45. WM der Berufe beieiner ergreifenden Eröffnungsveranstaltung im russischen Kasanbegrüßt. Sowohl das aufwändige Bühnenbild als auch die zahlreichenShoweinlagen und wichtigen Botschaften an diesem Abend sorgten immerwieder für Gänsehautmomente."Es ist beeindruckend, wie viel Aufwand und Energie in dieserEröffnungsveranstaltung steckten", fasst Hubert Romer, OffiziellerDelegierter und Geschäftsführer von WorldSkills Germany, zusammen."Die ganze Show war ein berauschendes Feuerwerk und unser TeamGermany hat es sichtlich genossen, Teil dieser großen Bewegung zusein. Russland hat damit der Welt eindrucksvoll demonstriert, dass esgewillt ist, mit aller Kraft der beruflichen Bildung einenSpitzenplatz in der Welt zu verschaffen. Ich würde es mir nicht nurfür unsere eigenen WM-Teilnehmer/innen wünschen, dass das gutgehütete Geheimnis WorldSkills endlich auch in Deutschland in derbreiten Öffentlichkeit Beachtung findet. Es ist ein Gewinn für alle,die große Welt der Berufe auf diese einzigartig-spannende Weise zuerleben."Nun heißt es in den nächsten vier Tagen erst einmal Großes zugestalten. Die Zahlen der 45. WM der Berufe sind beeindruckend. Aufeiner Fläche von über 175.000 m³ werden die über 1.300Wettkämpfer/innen aus 63 Nationen in den nächsten vier Tagen in 56Disziplinen vor 250.000 erwarteten Zuschauerinnen und Zuschauernsowie einer großen Anzahl von Politikerinnen und Politikern um dieheiß begehrten Medaillen kämpfen. Deutschland ist mit 39Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 34 dieser Berufsdisziplinen ausHandwerk, Industrie und dem Dienstleistungsbereich vertreten. Undtrotz dessen sich Deutschland schon jetzt unter den führendenWorldSkills-Ländern in Bezug auf die Medienberichterstattungwiederfindet, merkt Hubert Romer weiter an: "Natürlich freuen wiruns, dass das Interesse der Medien in Deutschland immer mehr steigt.In den vergangenen Tagen haben uns hier in Kasan unheimlich vieleInterviewanfragen für unsere Teilnehmer/innen erreicht. Auchbegleiten nationale Medien unser Team Germany auf seinem spannendenWeg. Aber ganz ehrlich: da geht noch mehr. Das große Feuerwerk mussin Deutschland erst noch gezündet werden."Wichtige Neuigkeiten gab es auch bereits im Vorfeld derWeltmeisterschaften: Europa wird erneut zukünftig den Präsidenten derschnell wachsenden Weltorganisation stellen. Während derGeneralversammlung der WorldSkills-Mitgliedsnationen wurde derNiederländer Jos de Goey zum neuen Präsidenten des DachverbandesWorldSkills International gewählt. "Es ist mir eine Ehre und Freude,der nächste Präsident von WorldSkills zu werden. Eines meiner Zielewird es sein, die WorldSkills-Bewegung zusammen mit unserenMitgliedern zu stärken. Und ich freue mich darauf, mit WorldSkillsGermany und seinen Partnern zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zuerreichen. Dies wird auch die weitere wirtschaftliche undindustrielle Entwicklung sowie die Auswirkungen auf die Berufsbildungin Deutschland und den Niederlanden unterstützen."In das große WorldSkills-Netzwerk wurden außerdem Polen, Ugandaund Ghana als neue Mitglieder aufgenommen. Eine emotionale Bewerbunghat darüber hinaus Frankreich mit Lyon für die Austragung der 47. WMder Berufe eingereicht. Mit 44 zu 20 Stimmen konnte sich DeutschlandsNachbar schließlich gegen Japan durchsetzen. "WorldSkills Francefühlt sich sehr geehrt, die Weltmeisterschaft der Berufe 2023 in Lyonaustragen zu dürfen", freut sich Michel Guisembert, OffiziellerDelegierter und Präsident von WorldSkills France. "Ich bedanke michbei WorldSkills Germany für die großartige Unterstützung und dievielen wertvollen Ratschläge. Die Erfahrungen, die man in Deutschlandmit der professionellen Organisation der WorldSkills Leipzig 2013machte, flossen in unsere eigene Bewerbung ein und machten siedadurch so erfolgreich. Ich freue mich deshalb besonders darauf, dieBeziehung zu Deutschland und WorldSkills Germany in Zukunft nochstärker auszubauen."Die Wichtigkeit eines solchen Weltevents unterstreicht dabei auchSteffen Ganders, Director Corporate Affairs der Samsung ElectronicsGmbH: "Über alle Branchen und Größenordnungen hinweg benötigenBetriebe Fachkräfte, die mit digitalen Werkzeugen, Technologien undAbläufen kompetent umgehen. Berufliche Ausbildung muss dieseFertigkeiten vermitteln, denn junge Talente spielen eine wichtigeRolle dabei, Unternehmen von innen zu transformieren", so Ganders."2018 blieben über 50.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. DieDigitalisierung kann dazu beitragen, etablierte Berufsbilder wiederattraktiv für junge Generationen zu machen. Deshalb sind dieWorldSkills-Wettbewerbe wichtiger denn je."Die Mitglieder des Teams Germany freuen sich auf dieHerausforderung und wollen zeigen, dass sich der Weg über eineBerufsausbildung lohnt und dass sie als wichtige FachkräfteUnternehmen in Deutschland voranbringen. Deshalb haben die Championsauch intensiv für den Wettkampf trainiert. "Die deutscheNationalmannschaft ist bereit, davon konnten wir uns persönlichüberzeugen", erklärt Daniela Speier, Projektmanagerin bei CWS."Unsere Nachwuchstalente werden alles geben. Wir sind außerdem stolzdarauf, dass sie CWS Berufskleidung tragen werden."Pressekontakt:Mehr über die WorldSkills Kasan 2019Die Weltmeisterschaft der Berufe findet vom 22. bis 27. August 2019im russischen Kasan (Tartastan) statt. Das Team Germany umfasst rund100 Personen. Darunter sind die 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,die in 34 Skills-Disziplinen antreten. Zur WM gemeldet sind über1.300 junge Fachkräfte aus 63 Ländern in insgesamt 56 Disziplinen.Die Siegerehrung findet am 27. August 2019 ebenfalls in der KazanArena statt. Das "Kazan Expo International Exhibition Centre" (über175.000 m³) ist der Austragungsort des Wettbewerbs und wurde extrafür die WorldSkills gebaut.Die Teilnahme der deutschen Berufe-Nationalmannschaft an denWorldSkills Kasan 2019 wird gefördert vom Bundesministerium fürBildung und Forschung. Darüber hinaus sind die CWS-boco InternationalGmbH als Presenterpartner von WorldSkills Germany sowie die SAMSUNGElectronics GmbH offizieller Partner der deutschen Nationalmannschaftfür die 45. Weltmeisterschaft der Berufe. Bundeskanzlerin Dr. AngelaMerkel ist Schirmherrin für das Team Germany.Mehr über WorldSkills GermanyWorldSkills Germany fördert und unterstützt nationale undinternationale Wettbewerbe nicht-akademischer Berufe und ist damitBotschafter für den Standort Deutschland. Die Wettbewerbe sindImpulsgeber für die Berufsbildung, wirtschaftliche Kontakte undPlattform zur Präsentation neuer Entwicklungen. Sie zeigen jungenMenschen frühzeitig Chancen auf und motivieren zu Bestleistungen inder Ausbildung. Der 2006 gegründete Verein WorldSkills Germanyvereint Engagement und Ideen von derzeit über 80 Mitgliedern,Partnern, Unternehmen und Verbänden. Er ist die nationaleMitgliedsorganisation von WorldSkills International und WorldSkillsEurope. Vorstandsvorsitzende von WorldSkills Germany e.V. ist AndreaZeus, Referentin beim Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe; HubertRomer leitet WorldSkills Germany als Geschäftsführer. Als Partner vonWorldSkills Germany setzt sich CWS nicht nur für die Exzellenz in derBerufsbildung ein, sondern fördert auch die Ausbildung nichtakademischer Berufsbilder.