Russland wirft Westen Missachtung von Sicherheitsversprechen vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Ungeachtet diplomatischer Bemühungen im Ukraine-Konflikt hat Russland seinen Vorwurf bekräftigt, der Westen missachte russische Sicherheitsinteressen. Moskau würden lediglich Verhandlungen über die Frage nach der "Unteilbarkeit" der Sicherheit in Europa angeboten, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag einer Mitteilung zufolge. "Es gibt hier nichts zu diskutieren", sagte sie mit Blick darauf, dass in mehreren Dokumenten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bereits festgeschrieben sei, dass die Sicherheit eines Staates nicht auf Kosten eines anderen durchgesetzt werden dürfe. "Das werden wir durchsetzen."

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte seine OSZE-Kollegen Ende Januar zu einer schriftlichen Antwort auf die Frage aufgefordert, wie dieses Sicherheitsversprechen gewährleistet werden könne. Den Eingang von Antworten in Form von zwei Sammelschreiben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Außenbeauftragtem Josep Borrell nannte sein Ministerium allerdings "Ausdruck diplomatischer Unhöflichkeit und Missachtung unserer Bitte", wie Sacharowa sagte. Moskau erwarte eine "ausführliche Reaktion" jedes einzelnen Adressaten auf die Anfrage. Eine kollektive Antwort könne Moskau nicht akzeptieren.

Moskau fordert verbindliche Zusicherungen über ein Ende der Nato-Osterweiterung und insbesondere über einen Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in das westliche Militärbündnis. Sowohl die Nato als auch die USA lehnen das allerdings ab und berufen sich auf die freie Bündniswahl von Staaten./haw/DP/men