Russland wird von UN-Menschenrechtsrat ausgeschlossen

NEW YORK (dts Nachrichtenagentur) - Die UN-Vollversammlung will, dass Russland den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verlässt. Mit großer Mehrheit wurde am Donnerstag einer entsprechenden Resolution zugestimmt. Russland führt seit genau sechs Wochen einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Mehrere Tausend Menschen kamen dabei schon ums Leben, darunter allerdings auch viele junge Soldaten in den russischen Streitkräften. Bilder von toten Zivilisten auf den Straßen von ukrainischen Orten, aus denen sich das russische Militär angesichts der militärischen Schlappe zurückgezogen hatte, sorgten weltweit für Entsetzen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur