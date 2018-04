Russland will auf US-Sanktionen reagieren – Deutsche Firmen in Gefahr

MOSKAU (awp international) - Russland hat angesichts massiver Kurseinbrüche an der Börse und einer Talfahrt des Rubels eine "angemessene Reaktion" auf die jüngsten US-Sanktionen angekündigt. Alle Aspekte der Zusammenarbeit mit den USA müssten auf den Prüfstand, sagte Regierungschef Dmitri Medwedew am Mittwoch in Moskau. "Es wird versucht, die finanzielle und wirtschaftliche Schlinge um uns enger zu ziehen, und darauf müssen wir ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten