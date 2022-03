Russland auch vom Ostsee-Rat suspendiert

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Deutschland und die weiteren Mitglieder des Ostsee-Rates schließen Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs bis auf Weiteres von der Teilnahme an der Arbeit des Rates aus. Dabei handele es sich um eine Reaktion auf den unprovozierten und völkerrechtswidrigen Krieg, den Russland gegen die Ukraine, das ukrainische Volk und die Behörden des Landes führe, teilten die Ratsmitglieder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Schweden und die EU in einer gemeinsamen Erklärung mit. Belarus verliert wegen seiner Rolle bei dem russischen Angriff außerdem seinen Beobachterstatus in dem Rat.

Der 1992 gegründete Ostsee-Rat (Council of the Baltic Sea States, CBSS) ist ein politisches Forum zur regionalen Zusammenarbeit rund um das Meer. Die damaligen deutschen und dänischen Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Uffe Ellemann-Jensen hatten ihn auf den Weg gebracht, um die Kooperation in der Region zu stärken. Er besteht aus elf Staaten und der Europäischen Union, darunter mit Norwegen und Island auch zwei Länder, die nicht direkt an die Ostsee grenzen./trs/DP/stk