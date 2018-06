Russland sieht Nordkorea-Gipfel als 'wichtigen Schritt voran'

MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Außenministerium sieht das Gipfeltreffen von Donald Trump und Kim Jong Un als Impuls für einen möglichen Frieden auf der koreanischen Halbinsel.



"Es ist zu begrüßen, dass ein wichtiger Schritt voran gemacht wurde", sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Dienstag in Moskau der Agentur Tass zufolge. Der Teufel stecke indes im Detail, fügte er hinzu. "Die konkreten Vereinbarungen müssen genau geprüft werden." Der US-Präsident und der nordkoreanische Machthaber hatten bei ihrem historischen Treffen in Singapur lose eine nukleare Abrüstung Nordkoreas vereinbart.

Die Gespräche sollten nun im bewährten Sechser-Format fortgesetzt werden, forderte Rjabkow. Das Format mit Nord- und Südkorea, Japan, den USA, China und Russland sei wieder gefragt. Moskau will wie die USA Nordkorea nicht als Atommacht akzeptieren. Zugleich stärkt es dem kommunistischen Land aber den Rücken in seinem Widerstand gegen die USA. Durch die Annäherung zwischen Trump und Kim fürchtet Russland, an Bedeutung für den Gesprächsprozess zu verlieren./fko/DP/fba