Russland lässt wieder türkische Arbeitnehmer zu

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland wird in Kürze wieder türkische Arbeitnehmer ins Land lassen.



Das teilte der russische Präsident Wladimir Putin nach Gesprächen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Moskau mit.

Die Arbeitserlaubnis ist vor allem wichtig für türkische Baufirmen, die in Russland sehr aktiv sind. Sie bauen auch an Stadien und Hotels für die Fußball-WM 2018 mit. Die Türkei erwarte, dass Russland bald alle wirtschaftlichen Beschränkungen aufhebe, sagte Erdogan vor Journalisten.

Nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets an der syrischen Grenze 2015 hatte Russland Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Seit dem Sommer 2016 nähern sich beide Staaten aber wieder an. Putin und Erdogan betonten, wie wichtig die Partnerschaft für beide Länder sei./fko/DP/she