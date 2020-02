Russland ist Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2020 (FOTO)

Berlin (ots) - Der Kooperationspartner präsentiert sich als spannendes Reisezielfür KulturtouristenDas größte Land der Erde ist Convention & Culture Partner der größten Reisemesseder Welt. "Wir freuen uns, Russland als Convention & Culture Partner gewonnen zuhaben. Russland nimmt einen hohen Stellenwert für die internationaleTourismusbranche ein. Vor allem das reichhaltige kulturelle Erbe stellt fürKunst- und Kulturreisende ein ganz besonderes Highlight dar", erklärte DavidRuetz, Head of ITB Berlin, bei der Vertragsunterzeichnung am 5. November 2019 inLondon und fügte hinzu: "Schon seit 1994 ist Russland regelmäßiger Ausstellerauf der ITB Berlin und auch in diesem Jahr in Halle 3.1 wieder stark vertreten.Zudem stehen spannende Themen zur touristischen Entwicklung Russlands auf derAgenda des ITB Berlin Kongresses." "Die Zusammenarbeit mit der ITB Berlin 2020ist für uns eine wichtige Plattform, um das Reiseland Russland mit seinerenormen kulturellen Vielfalt einem breiten internationalen Publikum näher zubringen", sagt Zarina Doguzova, Head of Russian Federal Agency for Tourism.Russland auf dem ITB Berlin KongressAls Convention & Culture Partner ist Russland mit mehreren Sessions auf dem ITBBerlin Kongress vertreten. Zur Eröffnung des weltweit größtenTourismuskongresses, am Mittwoch, 4. März, im CityCube Berlin (Saal A4/A5) hältZarina Doguzova eine Begrüßungsrede (10:50-10:55 Uhr). Im Cube Club des CityCubeBerlin findet am Donnerstag, 5. März, in Zusammenarbeit mit Russland eine CaseStudy Session zum Thema "Transforming the Global Tourism Industry byBreakthrough Travel Startups" von 15 bis 15.45 Uhr statt. Panelgäste sind IlyaGusakov, Head of Business Development, MAPS.ME, Nalatia Pukhova, PartnerRelations Manager, Travelpayouts by Aviasales, Eugenia Strizhkina, Head of theInfrastructure Project Office, RussPass sowie Egor Yakovlev, BusinessDevelopment Director, izi.TRAVEL.Im Rahmen des Destination Day am Freitag, 6. März, 14.00-14.45 Uhr, steht imCityCube Berlin (Saal A4/A5) das Panel "Destination Stereotypes: Video Marketingas Effective Tool for Image Creation" auf dem Programm. Hier stehen stereotypeWahrnehmungen von Touristen im Zentrum der Diskussion. Mila Ilushina, Head ofStrategic Projects Department, Moscow Project Office for Tourism and HospitalityDevelopment, Elena Lysenkova, Advisor of the Head, Federal Agency for TourismRussia, Irina Sergeeva, Head of the Department of International Tourism, FederalAgency for Tourism Russia sowie Vladimir Varnavskii, CEO & Founder, VResorts,erörtern die Bedeutung von Video-Content als Erfolgsfaktor für den Aufbaueffektiver Kommunikationskampagnen.Ein Land der SuperlativeRussland ist mit seiner jahrhundertealten Geschichte und reichen Kultur ein Landder Superlative. Aufgrund seiner Lage auf dem europäischen und asiatischenKontinent vermischen sich verschiedene Strömungen. Kulturelle Einflüsse aus demwestlichen Europa, China und dem Orient verschmelzen zu einer einzigartigenMischung von Kunst, Architektur, Spiritualität und Musik. Moskau ist nicht nurdas politische und wirtschaftliche Zentrum Russlands, sondern auch daskulturelle. Die Kremltürme mit ihren roten Sternen und die Zuckerbäckerbautender Stalinära, der Rote Platz, das pulsierende Herzstück Moskaus und Schauplatzrussischer Geschichte, sowie das Bolschoi Theater, Heimat der größtenBallett-Ensembles der Welt, sind die monumentalen Symbole russischer Kultur.Eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt ist die Eremitage inSankt Petersburg. Das Staatliche Museum in dem Winterpalast, der vor über 250Jahren für die Zarenfamilie erbaut wurde, beherbergt mit drei MillionenExponaten in 300 Räumen eine der größten und prachtvollsten Kunstsammlungen derWelt.Russlands Reichtum an Geschichte, Traditionen und Mythen lässt sich hautnah mitder Transsibirischen Eisenbahn erleben. Die weltweit längste Eisenbahnverbindungführt auf über 9.000 Kilometern von Moskau bis Wladiwostok. Sie verbindet Europaund Asien quasi im rollenden Übergang entlang des Schienenstrangs. Zwiebeltürmeund buddhistische Klöster, Taiga und Wüste - die Liste der Sehenswürdigkeitenist mindestens genau so lang wie die Transsibirische Eisenbahn Route.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. März, statt. VonMittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITBBerlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuftder ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. März 2020. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Russland ist der offizielleConvention & Culture Partner der ITB Berlin 2020. Die World Tourism CitiesFederation (WTCF) ist Co-Host, das Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), MC Group und Trip.com sind PlatinSponsoren und Studiosus ist Gold Sponsor. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos.