Russland hat eine Fußball WM / TELE 5 hat OSTBLOCKBUSTER! (FOTO)

München (ots) -Alles blickt in diesem Jahr nach Russland. TELE 5 auch. Aber nichtwegen Fußball, Doping oder Präsidentschaftswahlen. TELE 5 zeigtherausragende Filme aus dem größten Land der Erde. "OSTBLOCKBUSTER -DIE RUSSEN KOMMEN" vom 08. Mai bis 05. Juni 2018.Unter dem Claim "OSTBLOCKBUSTER - DIE RUSSEN KOMMEN" zeigt TELE 5vom 08. Mai bis 05. Juni junge russische Blockbuster die allesamt topproduziert sind, und sich keineswegs hinter Hollywoodgrößenverstecken müssen. Eine extravagant kuratierte Filmreihe, vollgepacktmit dystopischer Action, visionärer Spielart und bildgewaltigerScience-Fiction. Mit apokalyptischen Epen wie "Guardians -Beschützer", "Dance to Death" oder "Dark World 1 und 2" zeigt TELE 5echte Kunstwerke u.a. in deutscher Erstausstrahlung oder als FreeTV-Premiere und definiert mit der russischen Filmreihe zur WM eineeinzige Marschrichtung: Vorwärts immer, rückwärts nimmer.Hier alle OSTBLOCKBUSTER im Überblick:Dienstag, 08. Mai:20:15 Uhr: "Guardians - Beschützer" (Russland, 2017, als deutscheErstausstrahlung)22:00 Uhr: "Dance to Death" (Russland, 2017, als deutscheErstausstrahlung)Montag, 14. Mai:20:15 Uhr: "Fürst der Dämonen" (Russland, 2014, als deutscheErstausstrahlung)22:25 Uhr: "Wächter der Nacht" (Russland, 2004)Montag, 21. Mai:20:15 Uhr: "Schwarzer Blitz" (Russland, 2009)22:20Uhr: "Wächter des Tages" (Russland, 2006)Montag, 28. Mai:20:15 Uhr: "Dark World : Equilibrium" (Russland, 2013 als Free TVPremiere)22:05hr: "Dark World:Das Tal der Hexenkönigin" (Russland, 2010 alsFree TV Premiere)Montag, 04. Juni:22:00Uhr: "Dark Planet: The Inhabited Island" (Russland, 2008)Dienstag, 05. Juni:20:15 Uhr: "The Crew - Inferno am Himmel" (Russland, 2016, alsdeutsche Erstausstrahlung)22:05 Uhr: "Dark Planet: Rebellion (Russland, 2009)Pressekontakt:TELE 5Nico WirtzTel.: +49 89 64 95 68 - 176nico.wirtz@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell