Russland bin ich: Wladimir Putin will sich ein quasi monarchisches Erbamt schaffen/ Leitartikel von Ulrich Krökel

Nun also ist die Katze aus dem Sack. Wladimir Putin will über2024 hinaus russischer Präsident bleiben. Anders war seine Erklärung am Dienstagnicht zu verstehen, er trete für eine Verfassungsänderung in diesem Sinn ein.Genauer gesagt soll ein erneuertes Grundgesetz her. Auf dieser Basis dürfe dannbei künftigen Präsidentenwahlen niemand ausgeschlossen werden, forderte derKremlchef. Also auch er selbst nicht. Deshalb sollen alle früheren Amtszeiten"annulliert" werden. Die Einschränkungen, die Putin bei seinem Auftritt vor derStaatsduma machte, lassen sich getrost als politische Folklore abtun, alsVerfahren gespielter Demokratie. Das gilt sowohl für den Hinweis, das letzteWort hätten die Bürger in einem Referendum, als auch für die Anrufung desVerfassungsgerichts. Dass die Justiz bis hin zur höchsten Instanz aus dem Kremlgelenkt wird, ist ein offenes Geheimnis in Russland. Ebenso unstrittig ist, dassPutin sowohl über die Popularität als auch über die machttechnischen Mittelverfügt, um jede Wahl und jedes Referendum zu gewinnen. Alles deutet also daraufhin, das Putin sich ein quasi-monarchisches Erbamt schafft. Denn die laufendeOperation Machterhalt ließe sich ja beliebig oft wiederholen. Und der Glaubedaran, dass der 67-jährige Putin eines fernen Tages in fortgeschrittenem Altervon seiner Alleinherrschaft ablassen könnte, dürfte angesichts dieses jüngstenHandstreichs auch in Russland gegen null tendieren. Das aber heißt, dass Putinnun tatsächlich zu jenem Zaren mit absolutistischem Ewigkeitsanspruch aufsteigt,den die meisten politischen Analysten längst in ihm sehen. Der Staat bin ich,hieß das bei Ludwig XIV. Putin bekannte sich am Dienstag kaum verklausuliert zudem Wahlspruch: Russland bin ich. Die Menschen im Land wünschten seinen Verbleibim Amt, erklärte er, als müsste er sich für das Schicksal der Nation opfern.Vielleicht sieht er das sogar wirklich so. Andeutungen in dieser Richtung hat erschon des Öfteren gemacht. Wichtiger allerdings ist die Frage, ob PutinsFesthalten am höchsten Staatsamt ein Zeichen seiner Stärke ist oder nicht docheher das Symptom einer Systemschwäche. Viel spricht für Letzteres. Es wurde janicht ohne Grund lange darüber spekuliert, dass Putin 2024 in die Kulissenzurücktreten könnte, um aus dem Hintergrund heraus die Geschicke des Landes solange weiter zu lenken, bis ein würdiger Nachfolger aufgebaut wäre. Diesersollte dann Putins Erbe sichern, im Zweifel auch über dessen Tod hinaus. Nunaber ist klar: Es funktioniert nicht. Russland ohne Putin funktioniert nicht. Daaber auch ein Putin nicht ewig leben wird, erscheint die Zukunft des Landes indiesem März 2020 unsicherer denn je. Das belegen im Übrigen auch die weiterengeplanten Verfassungsänderungen. Die Machtbefugnisse des Präsidenten sollensogar noch ausgebaut werden. Dazu treten ein Gottesbezug, die Festschreibung derEhe als Bund von Mann und Frau und die Rolle der Russen als staatstragendes Volkin dem multiethnischen Riesenreich. Das sind lauter nationalkonservativeRegelungen, die Stabilität und Sicherheit deutlich höher bewerten als Freiheit,Fortschritt und modernen Innovationsgeist. Hinzu kommt: Russisches Recht stichtinternationales Recht. Das wird noch einmal ausdrücklich betont. Es ist keinZufall, dass Wladimir Putin den Vorschlag für die Verfassungsreform am kommendenMittwoch unterzeichnen will, dem sechsten Jahrestag der Krim-Annexion. "Russlandkann sich nur auf sich selbst verlassen", lautet einer von Putins politischenLeitsätzen. Das kommt nicht so großspurig daher wie Donald Trumps "Americafirst". Eine Absage an jede Form von Multilateralismus ist es aber gleichwohl.