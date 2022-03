Russland bemüht sich um Hilfe für gestrandete Touristen in Thailand

BANGKOK/MOSKAU (dpa-AFX) - Russland will in Thailand gestrandeten Landsleuten helfen. Moskau setzt sich derzeit bei dem südostasiatischen Land dafür ein, die Visa vieler russischer Touristen um zunächst 30 Tage zu verlängern. Entsprechende Briefe seien an die thailändischen Migrationsbehörden geschickt worden, teilte die russische Botschaft in dem Land am Sonntag mit. "Bislang wurden mehr als 1200 solcher Schreiben versandt." Die Arbeit gehe weiter. Alle festsitzenden Touristen erhielten die "notwendige Unterstützung".

Nach früheren Angaben thailändischer Medien hielten sich etwa 7000 Ukrainer und Russen vor allem in den Urlaubsregionen Phuket, Koh Samui, Pattaya und Krabi auf. Zahlreiche Rückflüge in ihre Heimatländer sind ausgesetzt worden. Aufgrund von Sanktionen und Luftraumsperrungen kommt es derzeit zu vielen Flugannullierungen.

Viele Reisende kämen auch nicht mehr an ihr Geld, weil Transaktionen über russische Banken blockiert seien. Die Regierung in Bangkok wollte Gestrandeten deshalb touristische Unterkünfte als Obdach anbieten, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Die russischen Behörden würden "die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rückkehr der russischen Touristen zu gewährleisten", teilte die Botschaft mit.

Russische Fluggesellschaften hatten zuletzt Evakuierungsflüge in Aussicht gestellt. Russische Medien schrieben zudem, dass Thailand versuche, mit Airlines aus dem Nahen Osten Transfers nach Russland zu organisieren./cht/DP/he