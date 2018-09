Russland begrüßt Annäherung der beiden Koreas

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland begrüßt die Annäherung von Nord- und Südkorea bei dem Präsidentengipfel in Pjöngjang.



"Das sind gute Nachrichten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. Der innerkoreanische Dialog sei eine unabdingbare Voraussetzung, um bei der Lösung des Atomstreits mit Nordkorea voranzukommen.

Am zweiten von drei Gipfeltagen hatten der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In mehrere Vereinbarungen unterzeichnet. Nordkorea kündigte an, einen Teil seiner Atomanlagen unter Aufsicht abzubauen.

Das isolierte kommunistische Land hat gegen den Widerstand der internationalen Gemeinschaft Nuklearwaffen entwickelt. Russland ist als Vetomacht im UN-Sicherheitsrat und als Nachbar in die Friedensbemühungen um Nordkorea eingebunden.

Die russische Föderationsratsvorsitzende Valentina Matwijenko sagte in St. Petersburg, ihrem Eindruck nach wollten die zwei koreanischen Staatschefs das Atomproblem "auf einem friedlichen, politisch-diplomatischen Weg lösen". Sie hatte Anfang September Pjöngjang besucht und eine Einladung von Präsident Wladimir Putin an Kin Jong Un zu einem Russland-Besuch erneuert./fko/DP/nas