Russland baut Atomkraftwerk in Usbekistan

TASCHKENT (dpa-AFX) - Russland wird in der Ex-Sowjetrepublik Usbekistan das erste moderne Atomkraftwerk in Zentralasien errichten.



Der usbekische Staatschef Schawkat Mirsijojew und der russische Präsident Wladimir Putin gaben am Freitag in Taschkent den symbolischen Startschuss für das knapp zehn Milliarden Euro teure Projekt. Das Kraftwerk mit zwei russischen Druckwasser-Reaktoren mit je 1200 Megawatt Leistung soll an einem See nahe der Stadt Buchara entstehen. In der dortigen Bergbauregion fördert Usbekistan eigenes Uran.

Putin sprach sich bei seinem Besuch für einen Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen aus. Firmenvertreter beider Länder unterzeichneten Verträge in Milliardenhöhe, wie das usbekische Wirtschaftsministerium mitteilte.

Usbekistan ist mit 31 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land im früher sowjetischen Zentralasien. Wegen seiner Grenze zu Afghanistan ist es strategisch wichtig. Unter dem diktatorisch herrschenden Langzeitpräsidenten Islam Karimow isolierte sich Usbekistan und beschränkte auch den Kontakt nach Moskau. Mirsijojew regiert seit 2016 weniger autoritär. Er betreibt politische und wirtschaftliche Reformen und hat internationale Kontakte ausgeweitet.

Das erste Kernkraftwerk Zentralasiens war ein kleiner Reaktor in der kasachischen Stadt Aktau, der von 1973 bis 1999 lief./fko/DP/fba