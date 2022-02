Russland: Ukraine wurde von Westen zu Gewalt angestachelt

NEW YORK (dpa-AFX) - Russland hat der Ukraine die Schuld an seiner Kriegserklärung gegen Moskau gegeben. "Es scheint, dass die ukrainischen Kollegen, die in letzter Zeit von einer Vielzahl von Staaten aktiv bewaffnet und angestachelt wurden, immer noch die Illusion hegen, dass sie mit dem Segen ihrer westlichen Sponsoren eine militärische Lösung des Problems im Donbass erreichen können", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Mittwochabend (Ortszeit).

Die "militärische Hilfe" für die Regionen in der Ostukraine sei "ein logischer Schritt, der eine Folge des Vorgehens des ukrainischen Regimes ist", so Nebensja weiter. Kiew habe die Separatisten provoziert und beschossen. Ziel des russischen Militäreinsatzes sei nicht die Besetzung der Ukraine, sondern der Schutz von Menschen vor einem Völkermord. Derweil seien die Menschen im Donbass für die Nato nur "Bauern in einem geopolitischen Spiel" um Einfluss./scb/DP/zb