"Russland-Sanktionen bringen nichts": Sicherheitsexperte Horst Teltschik im Gespräch mit Precht (FOTO)

Mainz (ots) -"Russland-Sanktionen bringen nichts", sagt SicherheitsexperteHorst Teltschik in der ZDF-Sendung "Precht". Mit Richard David Prechtspricht Teltschik am Sonntag, 30. Juni 2019, 23.40 Uhr, zum Thema"Der Kalte Frieden - Russland und der Westen". Der ehemaligesicherheitspolitische Berater von Helmut Kohl und langjährige Chefder Münchener Sicherheitskonferenz fordert von NATO undBundesregierung, ihre Beziehungen zu Russland grundlegend zu ändern."Wirtschaftssanktionen bringen nichts. Die Antwort muss sein, dieZusammenarbeit auf allen Gebieten zu intensivieren, um Russland dasGefühl zu geben, sie gehören nach Europa".Prof. Dr. Horst Teltschik fürchtet, dass dieSicherheitsarchitektur in Europa in Gefahr sei. DerNATO-Generalsekretär solle endlich aktiv werden, so Teltschik, "umAbrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen in Gang zu bringen". Esfielen ihm keine Spitzenpolitiker in Deutschland ein, die klare Zielefür die künftige Beziehung zu Russland hätten, obwohl Deutschlandhier traditionell eine internationale Führungsrolle habe.Eine Kriegsgefahr, attestiert Teltschik, gehe von Russland nichtaus. Andererseits fühle sich Putin durch die Nato-Osterweiterungbedroht. Es fehle gerade der gegenwärtigen Regierung an genügendEinsicht in die Notwendigkeit, Russland in das Europa der Zukunftmiteinzubinden. Dies sei gerade angesichts der destruktiven Europa-und Außenpolitik eines Donald Trumps dringender erforderlich als jezuvor, so Teltschik.Putin hat sich durch den Ukrainekonflikt, die vermuteteinternationale Cyberoffensive und seinen Umgang mit Kritikern in denAugen des Westens moralisch ins Abseits gestellt. Für Precht wirftdies die Frage auf, inwieweit sich Moral und Politik gegenseitigdurchdringen. Oder ist, so Precht, Moral letztlich nur eineSpielkarte der Interessenspolitik?