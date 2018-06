Russland im Blick: ZDF-Dokus rund um die Fußball-WM (FOTO)

Mainz (ots) -Es geht nicht nur darum, wer mehr Tore schießt und am 15. Juli2018 live im ZDF den WM-Pokal in die Moskauer Luft hochreißen kann.ZDF-Dokus rund um die Fußball-WM werfen einen Blick insWM-Ausrichterland, nehmen die deutschen Gruppengegner ins Visier undsind "am Puls Deutschlands" unterwegs.Los geht es am Samstag, 9. Juni 2018, 23.00 Uhr, im ZDF mit"Fußball-Fieber - Das WM-Magazin: Fabian KöstersGruppengegner-Check". Fünf Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel rückenMexiko, Schweden und Südkorea in den Blick - drei Länder, dreiKulturen, verschiedene Bräuche und Sitten. Fabian Köster trifft aufLand, Leute und die schönste Hauptsache der Welt: den Fußball. Erbeleuchtet spontan, selbstironisch und garantiert nicht ganz objektivdie Gruppengegner der deutschen Mannschaft.Einen Tag vor dem WM-Start fühlt ZDF-Reporter Jochen BreyerDeutschland den Puls. Am Mittwoch, 13. Juni 2018, 22.45 Uhr, istseine Dokumentation "Am Puls Deutschlands - Unterwegs mit JochenBreyer" im ZDF zu sehen. Wenn sich die deutsche Nationalmannschaftaufmacht, ihren Titel zu verteidigen, sind fast alle dabei: Siesitzen gebannt vor dem Fernseher, singen die Nationalhymne, bemalenihre Wangen schwarz-rot-gold, fahren im Auto-Korso und Fahnenschwenkend mit dem Gefühl "Wir sind Deutschland" durch die Straßen.Der perfekte Zeitpunkt für Jochen Breyer, um den Fragen nachzugehen:Was ist denn überhaupt deutsch? Was macht Deutschland aus, was gehörtzu Deutschland - und was nicht?Was Russland ausmacht, ist am Mittwoch, 13. Juni 2018, 22.15 Uhrund 1.00 Uhr, im ZDF zu erfahren. Im "auslandsjournal" und in der"auslandsjournal"-Doku "Wolga, Wodka und WM - Von Nischni Nowgorodbis Wolgograd" begibt sich ZDF-Russland-Korrespondentin Phoebe Gaaauf eine Reise entlang der Wolga und erkundet die vielbeschworeneSeele Russlands - zwischen Vorlieben für Tradition und dem Drang indie Moderne.Am Donnerstag, 14. Juni 2018, 23.15 Uhr, heißt es im ZDF: "MarkusLanz - Russland! Gespräche mit ziemlich fremden Freunden". ImMittelpunkt von Markus Lanz' filmischer Bestandsaufnahme imWM-Ausrichterland stehen Gespräche mit ganz unterschiedlichenMenschen, die Einblicke in ihr Leben und ihren Alltag gewähren.Unbekannte Seiten Russlands sind zudem am Sonntag, 17. Juni 2018,22.30 Uhr, im ZDF zu entdecken - in "Russlands Geheimnisse -Überraschendes aus dem WM-Gastgeberland mit Matthias Fornoff". DerZDF-Journalist hat sich auf eine Entdeckungsreise begeben und zeigtdas heutige Russland als ein Land im Wandel, voller Gegensätze undÜberraschungen.Pressemappe: https://ly.zdf.de/nL8/https://zdfsport.dehttps://zdf.de/doku-wissenhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokuszurfussballwmPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell