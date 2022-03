Russland: Auszahlung finanzieller Hilfen an Bürger in Ukraine beginnt

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russischen Behörden haben nach eigenen Angaben in den von ihnen kontrollierten Gebieten in der Ukraine mit der Auszahlung von Hilfsgeldern an die Bevölkerung begonnen. Das teilte das Zivilschutzministerium am Donnerstag in Moskau mit. Demnach werden Einmalzahlungen von 10 000 Rubel (rund 100 Euro) an besonders sozial bedürftige Bevölkerungsgruppen wie Rentner und Beschäftigte der öffentlichen Dienste geleistet, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert bereits einen Monat.

Wo genau die Auszahlungen erfolgen, teilten die Behörden nicht mit. Die Menschen würden über die Medien informiert, wo sie das Geld in Empfang nehmen könnten, teilte das Ministerium mit. Sie sollten auch ihren Nachbarn und Verwandten Bescheid geben. "Ich möchte erwähnen, dass die Arbeit erst beginnt, aber die uns gestellte Aufgabe erfüllen wir in vollem Umfang", sagte Zivilschutzminister Alexander Tschuprijan der Mitteilung zufolge. Zuvor hatte die Regierung angeordnet, den Menschen in den eingenommenen Gebieten Hilfe zu leisten./mau/DP/nas