Russisches Theater für integrierte Rehabilitation zeigt Shakespeare und Tschechow

Moskau/Berlin (ots) - Das russische Theaterstudio für integrierteRehabilitation (MIRT), eines der ersten Theaterensembles Russlands,bei dem Schauspieler und Kinder mit physischen und mentalenBeeinträchtigungen gemeinsam auf der Bühne stehen, tritt vom 20. biszum 31. Oktober 2019 in Köln und Bremen auf. Die Gastspiele desTheaters gehören zum Programm des internationalen Kulturprojekts"Russische Saisons" und des Internationalen Theaterfestivals fürKinder- und Jugendtheater HISTRIONE.In Köln wird die Truppe bis zum 26. Oktober im Theaterstudio Logosund im Bürgerhaus auftreten. Am 23. Oktober veranstaltet das MIRT imRahmen des Festivals HISTRIONE einen Workshop mit Vorstellung desStücks "Hamlet". Am 24. Oktober zeigt es die Wettbewerbsvorstellung"Meine Frauen" nach Anton Tschechow.In Bremen stehen die Schauspieler vom 28. bis zum 31. Oktober mitWerken von Anton Tschechow auf der Bühne. Für den 31. Oktober sind inBremen eine Vorführung des Prologs zur Inszenierung von "Hamlet" vonWilliam Shakespeare und eine Pressekonferenz des Theaters MIRTgeplant.Das Theater MIRT wurde 1998 gegründet. Künstlerische Leiterin desTheaterstudios MIRT ist Natalija Oralowa, Mitglied des Verbands derTheaterschaffenden der Russischen Föderation, Mitglied der RussischenAkademie für Bildung, Regisseurin, Komponistin, Pädagogin höchstenRanges, Inhaberin internationaler Preise. Das MIRT ist Siegermehrerer gesamtrussischer und internationaler Theaterfestivals. SeitBestehen hat das Ensemble Dutzende von Aufführungen nach Werkenrussischer und internationaler Autoren auf die Bühne gebracht.Weiterführende Informationen:"Russische Saisons" ist ein groß angelegtes Projekt, mit dem sichdie russische Kultur dem europäischen Publikum präsentiert. Im Rahmendes Festivals, das bis Ende 2019 in Deutschland stattfindet, sindmehr als 400 Veranstaltungen in 80 deutschen Städten geplant. An den"Russischen Saisons" in Deutschland sind über 80 Kulturinstitutionenbeteiligt.Zusätzliche Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite:http://russianseasons.org/Pressekontakt:Kontakt für die Presse:media@russianseasons.orgDeutscher Pressekontakt:info@kaisercommunication.deOriginal-Content von: Russian Seasons, übermittelt durch news aktuell