Russisches Parlament schließt größte Verfassungsänderung ab

MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Parlament will an diesem Mittwoch in dritter und letzter Lesung über die größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes abstimmen.



Die Abstimmung gilt als rein technischer Akt. Sie macht nach dem entscheidenden Votum vom Dienstag mit einer Rede von Kremlchef Wladimir Putin den Weg frei für eine weitere Amtszeit des 67-jährigen Präsidenten.

Die Staatsduma hatte zuvor ohne die Stimmen der Kommunisten beschlossen, die bisherigen vier Amtszeiten Putins nicht zu zählen, damit er 2024 noch einmal kandidieren kann. Der Kremlchef signalisierte Bereitschaft dazu, sollte das Verfassungsgericht der "Annullierung" zustimmen. Er ist seit mehr als 20 Jahren an der Macht.

Laut neuer Verfassung sind eigentlich für Präsidenten nur zwei Amtszeiten zulässig. Weil aber das höchste Staatsamt künftig mit deutlich mehr Machtbefugnissen ausgestattet ist, soll Putin nach Auffassung der Staatsduma die Möglichkeit erhalten, sich um diesen praktisch neuen Posten zu bewerben.

Möglich ist, dass der Kremlchef nach 2024 dann noch einmal maximal zwölf Jahre im Amt sein könnte - bis 2036. Nach der aktuellen russischen Verfassung endet Putins letzte Amtszeit 2024. Ein echter Konkurrent für Putin ist nicht in Sicht bei der nächsten Wahl.

Für den 22. April ist eine Volksabstimmung zur Verfassung geplant. Erst dann soll Putin zufolge die Verfassungsreform in Kraft treten. Die außerparlamentarische Opposition spricht von einem "Staatsstreich" Putins. Sie ruft die Bevölkerung auf, gegen die Änderung zu stimmen./mau/DP/fba