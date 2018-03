Russischer Sender RT stellt Ausstrahlung in USA ein

MOSKAU (dpa-AFX) - Der staatliche russische Auslandssender RT (früher Russia Today) stellt zum 1. April seinen Dienst in den USA ein.



Der Provider, der das Programm des TV-Kanals bislang gesendet habe, habe RT aus dem Netzwerk genommen, teilte Chefredakteurin Margarita Simonjan am Donnerstagabend in Moskau mit. Dies hänge mit dem Status von RT als "ausländischer Agent" zusammen, sagte sie der Agentur Interfax zufolge. Der Nachrichtensender Rossija-24 und die Agentur Tass berichteten, RT werde von Sonntag an in den USA nicht mehr ausgestrahlt.

Das US-Justizministerium hatte RT 2017 gezwungen, sich als "ausländischer Agent" registrieren zu lassen. Daraufhin führte Russland ebenfalls diesen Status für bestimmte ausländische Medien ein. Dadurch wird deren Arbeit stark eingeschränkt. RT gilt als eines der Hauptinstrumente des Kremls, um seine Sicht der Dinge international zu verbreiten./tjk/DP/he