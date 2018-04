Russischer Politiker rechnet nicht mit US-Angriff in Syrien

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Ein russischer Verteidigungspolitiker rechnet nicht mit einem Angriff der USA in Syrien.



"Dazu wird es nicht kommen. Bislang gibt es dafür keine Voraussetzungen", sagte der Vorsitzendes des Verteidigungsausschusses in der Staatsduma, Wladimir Schamanow, am Donnerstag in St. Petersburg. Die Lage sei nicht einfach, aber bislang stabil, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Schamanow betonte, er erwarte, dass alles zivilisiert ablaufe.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch mit einem Raketenangriff auf Syrien gedroht. Washington macht Damaskus für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in der Stadt Duma verantwortlich. Syrien und sein Verbündeter Russland weisen dies zurück.

Der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Tourismus, Michail Degtjarjow, warnte wegen der Drohungen vor Reisen in den Nahen Osten. Leben und Gesundheit hingen von einem einzelnen Menschen ab, der aus Washington twittere und sich nicht entscheiden könne, ob er Ziele in Syrien angreift oder nicht, sagte Degtjarjow./tjk/DP/das