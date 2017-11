Russischer Einzelhändler Lenta ist neues Mitglied bei der EMD - der führenden Einkaufs- und Marketingallianz in Europa (FOTO)

Pfäffikon, Schweiz (ots) -- Für Lenta eröffnet die EMD-Mitgliedschaft wertvolleBeschaffungsoptionen- Die EMD festigt mit starker Präsenz in Russland ihre internationaleStellung am MarktDas russische Einzelhandelsunternehmen Lenta ist neues Mitgliedbei der Verbundgruppe European Marketing Distribution (EMD) AG, derführenden Einkaufsallianz in Europa. Lenta, mit Hauptsitz in St.Petersburg, gehört zu den größten russischen Einzelhändlern und istdort in 79 Städten mit 214 SB-Warenhäusern und Verbrauchermärktensowie landesweit mit 71 Supermärkten am Markt. Vom Unternehmen, dasrund 40.400 Mitarbeiter beschäftigt, wird ein jährlicher Umsatz von4,5 Milliarden Euro erzielt.Dank der EMD-Mitgliedschaft kann Lenta dieBeschaffungsmöglichkeiten optimieren und beträchtliche Ersparnisse inder Lieferkette erzielen, die zugunsten neuer Vorteile für die Kundenreinvestiert werden sollen.Als neues Mitglied der in 22 Ländern aktiven EMD stehen Lentawertvolle Ressourcen in der länderübergreifenden Warenbeschaffung zurVerfügung. Darüber hinaus werden vorteilhaften Synergien im Marketingund zusätzliche Chancen im europaweiten Markenartikel- undHandelsmarkengeschäft entstehen.Jan Dunning, der CEO von Lenta: "Wir freuen uns sehr darüber, absofort ein Mitglied in der starken und partnerschaftlichorganisierten EMD-Gemeinschaft zu sein. Die Absatzchancen unseresUnternehmens werden davon zusätzlich profitieren. Die EMD kann unsviele Sortimente und Marketinginstrumente bieten, um unserenkundennahen Wachstumskurs im russischen Markt noch zu beschleunigen."Auch für alle im Bereich der Fast Moving Consumer Goods (FMCG)tätigen Hersteller werden sich durch die Partnerschaft mit Lenta neueChancen eröffnen.Über LentaLenta ist die größte Warenhauskette in Russland und dieviertgrößte Einzelhandelskette im Land. Das Unternehmen wurde 1993 inSt. Petersburg gegründet. Im Eigenbesitz betreibt das Unternehmensieben große Logistikzentren zur Versorgung von aktuell 214Warenhäusern in 79 russischen Städten sowie 71 Supermärkten inMoskau, St. Petersburg, Novosibirsk, Jekaterinburg undZentralrussland mit einer insgesamt bewirtschafteten Verkaufsflächevon ca. 1.282.520 Quadratmetern. Die Durchschnittsgröße einesLenta-Warenhauses liegt bei 5.700 Quadratmetern, während die einesLenta-Supermarkets rund 900 Quadratmeter beträgt.Zu den Großaktionären des Unternehmens zählen unter anderem derFinanzinvestor TPG Capital und die Europäische Bank für Wiederaufbauund Entwicklung, die sich für die Einhaltung hoherCorporate-Governance-Standards verpflichtet haben. Lenta ist an derLondoner Börse und in der Moskauer Börse notiert.Über die Verbundgruppe EMDDie EMD operiert in 20 europäischen Ländern sowie in denLändermärkten von Australien und Neuseeland. Die Einkaufsallianz istweltweit bei der Beschaffung von Eigenmarken-Sortimenten aktiv undführt mit den Herstellern von Markenprodukten auch auf dertransnationalen Ebene Verhandlungen. Gegründet 1989, ist die EMDführende Einkaufsallianz in Europa und repräsentiert in Europa und inRussland einen kumulierten Gesamtaußenumsatz von ca. 184 MilliardenEuro.Die folgenden Mitgliedsunternehmen der European MarketingDistribution (EMD) stehen für die Vorteile einer engen Zusammenarbeitin 22 Ländern:Vereinigtes Königreich: ASDA Finnland: Tuko LogisticsNiederlande: Superunie Schweden: AxfoodDeutschland: MARKANT AG Dänemark: DagrofaFrankreich: Groupe Casino Tschechien: MARKANTSchweiz: MARKANT Syntrade Slowakei: MARKANTSpanien: Euromadi Iberica Polen: KauflandPortugal: EuromadiPort Kroatien: KauflandÖsterreich: MARKANT Österreich Rumänien: KauflandItalien: ESD Italia Bulgarien: KauflandNorwegen: Unil/Norges Gruppen Russland: LentaAustralien: Woolworths Ltd. Neuseeland: Woolworths Ltd.Für weitere Informationen:Rosmanith & RosmanithDie Art der KommunikationUwe RosmanithUnter den Eichen 7D-65195 WiesbadenTel.: + 49/611/716 547 920uwe@rosmanith.deOriginal-Content von: EMD - European Marketing Distribution, übermittelt durch news aktuell