Russischer Außenminister besorgt wegen Beschusses in der Ostukraine

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland ist nach den Worten von Außenminister Sergej Lawrow "sehr besorgt" wegen des vermehrten Beschusses in der Ostukraine. Es kämen Waffen zum Einsatz, die nach dem Friedensplan von Minsk verboten seien, sagte Lawrow am Freitag in Moskau. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) stellte vermehrte Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe fest.

Die vom Westen mit Waffen und Munition ausgerüsteten ukrainischen Regierungstruppen stehen dort den von Russland unterstützten Separatisten gegenüber. Die Seiten geben einander die Schuld am Aufflammen der Gewalt.

Lawrow warf der ukrainischen Regierung vor, den Minsker Friedensplan zu sabotieren. Bei einem Treffen mit seinem griechischen Kollegen Nikos Dendias in Moskau kritisierte er, dass die OSZE nicht Kiew als Initiator der Gewalt benenne. Geschossen wird auch aus den Separatistengebieten.

In dem seit 2014 andauernden Konflikt um die abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donezk starben nach UN-Schätzungen bisher mehr als 14 000 Menschen, die meisten von ihnen auf den von den Separatisten kontrollierten Gebieten. Der Westen sieht Russland in der Verantwortung für die Gewalt in der Ostukraine.

Im Interview mit dem russischen Staatsfernsehen sagte Lawrow einmal mehr, dass Moskau keine Pläne für einen Einmarsch in der Ukraine habe. Es handele sich um westliche "Propaganda, Falschnachrichten und Ausgedachtes". "Hauptsache, die Autoren dieser Fakes glauben selbst an das, was sie sagen. Das gefällt ihnen", sagte Lawrow. "Das ruft ein Lachen hervor."

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden immer wieder eindringlich vor einem drohenden Einmarsch Russlands in der Ukraine gewarnt. Russland wirft den USA dagegen seit Wochen Hysterie vor. Lawrow will sich in der kommenden Woche mit seinem US-Kollegen Antony Blinken treffen. Tag und Ort stehen noch nicht fest./mau/DP/eas