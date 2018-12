Russischer Accelerator GenerationS wird zu einem der besten in Europa gewählt

Moskau (ots/PRNewswire) -GenerationS, der Corporate Accelerator der Russian VentureCompany, wurde beim "Corporate Startup Summit 2018" zu einemSpitzenkandidaten für die besten Corporate Accelerators ("BestCorporate Accelerator") ernannt und schaffte es somit vor demSchweizer F10 FinTech Incubator & Accelerator und DeutschlandsProSiebenSat.1 Accelerator in die engere Auswahl.Das Expertengremium des Wettbewerbs, darunter einige der führendenSpezialisten des Bereichs "Offene Innovationen", stimmte überein,dass die Methodologie, der Fortschritt, die Fallstudien zuUnternehmenskunden und das Start-up-Portfolio von GenerationS amvielversprechendsten waren."Während der fünf Jahre, in denen sich GenerationS aufunternehmerische Innovationen konzentriert, konnten wir umfangreicheErfahrungen sammeln, sowohl im russischen als auch in internationalenMärkten. Die ehemals von uns geförderten Unternehmen haben über 37Millionen USD aufgebracht und insgesamt konnten wir bereits über 100Start-up-Unternehmen fördern. Wir möchten gerne den Experten unserenDank für ihre hohe Bewertung aussprechen. Wir sind besonders stolz,dass ein russischer Accelerator zum Mitglied einer internationalenGemeinschaft wurde", kommentierte Ekaterina Petrova, Direktorin vomCorporate Accelerator GenerationS."Das Gipfeltreffen wird jedes Jahr internationaler. Dieses Jahrkamen in Zürich Experten aus 15 Ländern zusammen und wir freuen unssehr, dass Russland so stark vertreten wurde, einschließlich durchGenerationS", so Lukas Strniste, Gründer des Corporate StartupSummit.Der Corporate Startup Summit ist ein internationales Forum, dassich unternehmerischen Innovationen, der Entwicklung und Vermarktungneuer Technologien sowie der Gestaltung neuer Tools für dieinternationale Zusammenarbeit im Bereich Innovation widmet. Jährlichnehmen über 150 Experten und Unternehmer aus der Technologiebranchesowie zahlreiche Unternehmensvertreter an der Veranstaltung teil. Zuden Konferenzsprechern und Mitgliedern des Expertengremiums zählenProfessor Solomon Darwin, Executive Director vom Garwood Centre forCorporate Innovation, Vertreter vom Accelerator Kickstart sowieVertreter von Unternehmen wie Philips, PwC und Siemens.Informationen zu GenerationSGenerationS ist eine föderative Plattform für die Entwicklung vonAcceleration-Tools für Unternehmen. Die Plattform läuft seit 2013über die RVC. Aktuell umfasst die Infrastruktur des Accelerators mehrals 15.000 Start-ups aus 30 Ländern, einschließlich über 400Unternehmens- und Ökosystempartnern. 2018 wurde GenerationS alserster russischer Accelerator vom Global Accelerator Network (GAN)akzeptiert.http://en.generation-startup.ru/Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, GenerationS:press@generation-startup.ruDie Anmeldung bei bzw. ein Abonnement für GenerationS ist überfolgende soziale Medien möglich:facebook.com/techstartrussia(https://www.facebook.com/techstartrussia?_rdr=p)vk.com/techstartrussia (http://vk.com/techstartrussia)twitter.com/techstartrussia(http://www.twitter.com/techstartrussia )Pressekontakt:Dmitry Bezrukov +7-9299674267 pr@rvc.ruOriginal-Content von: RVC JSC, übermittelt durch news aktuell