Russischen Schiffen droht Einlaufverbot in Häfen in der EU

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der EU wird nun auch eine Sperrung von Häfen für Schiffe aus Russland erwogen. Das bestätigten EU-Beamte am Sonntag in Brüssel. Zahlreiche EU-Staaten hatten bereits erklärt, ihren Luftraum für Flugzeuge aus Russland zu sperren.

Den EU-Beamten zufolge ist es wahrscheinlich, dass russische Flugzeuge künftig nirgendwo mehr in der EU landen und starten dürfen. Ein entsprechender Vorschlag sei in Arbeit. Er würde auch ein Verbot umfassen, das Hoheitsgebiet der Union zu überfliegen. In Deutschland gilt ein entsprechendes Verbot ab Sonntagnachmittag.

Eine Luftraumsperrung hatte die EU bereits im vergangenen Jahr für Flugzeuge aus Russlands Partnerland Belarus erlassen. Sie reagierte damit darauf, dass der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko eine Ryanair-Passagiermaschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen hatte. Er ließ danach den an Bord reisenden regierungskritischen Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega festnehmen./aha/DP/he