Russische Unternehmen präsentierten dank Unterstützung durch das Russian Export Center bei der CEBIT neue Technologien

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Russische Entwickler stellten bei einer Ausstellung in Deutschlandeine Regenerationsmethode für Schlaganfallpatienten mithilfevirtueller Realität (VR) vor. Das Start-up-Unternehmen TauTrackerwurde während der Messe für Informationstechnik CEBIT 2018vorgestellt. Das System hilft Personen, die Gegenstände in dervirtuellen Realität mit ihren Händen handhaben, mit der digitalenWelt zu interagieren. Man kann beispielsweise mit einer Pistole aufein Ziel schießen oder sogar "den 'Flohwalzer' auf dem Klavierspielen", so der Erschaffer dieser Technik und CEO von NASTEC, IlyaKotov.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/709285/CEBIT.jpg )"Die TauTracker-Methode lässt sich nicht nur zuUnterhaltungszwecken verwenden. Sie kann auch im Bereich derRehabilitation, einschließlich bei der Regeneration nachSchlaganfall, eingesetzt werden, wenn die Gehirnfunktionen einesPatienten mithilfe der Feinmotorik beim Spielen wiederhergestelltwerden. Diese Entwicklung kann dazu genutzt werden, um einenÜbungssimulator für einen Chirurgen zu entwickeln oder um einenAvatarroboter in einer gefährlichen Umgebung fernzusteuern", bemerktIlya Kotov.Die IT-Projekte am russischen Gemeinschaftsstand wurden von neunUnternehmen vorgestellt, die allesamt ihren Sitz imInnovationszentrum Skolkowo haben: ServiceSoft, Fibrum, Immergity,Multimedia Technology Lab, Human+, TAU Tracker, Korbit, Antilatencyund Etton.Während der CEBIT 2018 demonstrierten russische Unternehmeneinzigartige nautische Navigationssysteme für Gegenden, in denen eskeine GSM-Abdeckung gibt. Die Geräte nutzen das Signal derIridium-Satellitenkonstellation, die 100 % der Erdoberfläche abdeckt.Die russischen Entwickler verfügen außerdem über IoT-Verfahren, diein der Produktion ausgeschöpft werden können, z. B. in Minen undFabriken. Andere Unternehmen fanden Lösungen in Bereichen wie derVorbereitung eines idealen Sportlers oder Arbeiters.Die Messe für Informationstechnik CEBIT findet jährlich statt. Diediesjährige Messe war die 33. Messe, die in Hannover veranstaltetwurde. Rund 3.500 Aussteller aus 70 Ländern stellten 2018 ihreEntwicklungen vor. Der russische Gemeinschaftsstand wurde unter derSchirmherrschaft des Russian Export Center (REC) organisiert."Wir sind auf Gebieten wie Informationssicherheit, Blockchain undkünstlicher Intelligenz durchaus wettbewerbsfähig. Unglücklicherweisehält sich bei uns die Klischeevorstellung, die über einen langenZeitraum hin entstanden ist, dass nämlich ausländische Produkte gutsind, während Russland nichts Vernünftiges produziert. Es wirdhöchste Zeit, dass wir dieses Stigma loswerden. Unsere Unternehmensollten keine Scheu davor haben, sich auf ausländische Märktevorzuwagen", hebt Mark Korovaev, Director des REC-Projekts für ITExport Support, hervor.