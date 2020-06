Russische Städte sagen wegen Corona Militärparaden ab - Moskau nicht

MOSKAU (dpa-AFX) - Eine Woche vor den Feiern in Russland zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland sagen immer mehr Städte die geplanten Militärparaden wegen der Corona-Pandemie ab.



In Moskau hingegen laufen die Vorbereitungen für die Waffenschau mit Panzern und Raketen und dem Aufmarsch Tausender Soldaten auf dem Roten Platz weiter. Es würden alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen für die Parade am 24. Juni getroffen, sagte Generalmajor Igor Konaschenkow vom Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau.

Kremlchef Wladimir Putin hatte die wegen der Corona-Pandemie am 9. Mai verschobene Parade zum Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland auf den neuen Termin gelegt. Allerdings sind gerade in Moskau die Infektionszahlen so hoch wie in keiner anderen Stadt in Russland. Wegen des hohen Infektionsrisikos hatten zuletzt mehr als ein Dutzend Städte ihre Paraden abgesagt, darunter Irkutsk, Kursk und Perm. Der Kreml zeigte dafür Verständnis.

In Moskau erwartet Putin, der sich entgegen den Vorschriften in der Hauptstadt zuletzt öffentlich ohne Maske zeigte, internationale Gäste. Zugesagt haben etwa der serbische Präsident Aleksandar Vucic und die Staatschefs einiger Ex-Sowjetrepubliken. Der Termin wurde auf den 24. Juni festgelegt, weil es an dem Tag 1945 die erste große Siegesfeier mit Parade auf dem Roten Platz in Moskau gegeben hatte.

Die Sowjetunion hatte mit 27 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg so viele Opfer wie kein anderes Land in Europa. Militärsprecher Konaschenkow sagte, dass die Paraden ein "Zeichen besonderer Wertschätzung vor allem gegenüber den Veteranen" seien. Vor dem 9. Mai hatten die hochbetagten Kriegsteilnehmer Putin gebeten, wegen der Corona-Gefahr die Parade zu verschieben. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin empfahl den Bürgern nun, sich das Großereignis lieber am Fernsehbildschirm anzuschauen./mau/DP/fba