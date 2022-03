Russische Oligarchen-Jacht in Italien festgesetzt

IMPERIA (dpa-AFX) - Italiens Polizei hat Medienberichten zufolge im Zusammenhang mit Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs Güter russischer Oligarchen beschlagnahmt - darunter auch eine Luxusjacht. Die Guardia di Finanza habe das Boot "Lady M" des Russen im Hafen von Imperia in der nordwestitalienischen Region Ligurien festgesetzt, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos in der Nacht zu Samstag übereinstimmend. Demnach hat die Jacht einen geschätzten Wert von 65 Millionen Euro. In der Toskana sei die Villa eines anderen Oligarchen konfisziert worden.

Außenminister Luigi Di Maio kündigte am Freitagabend im italienischen Fernsehen weitere Sanktionsmaßnahmen an. "Wir müssen es schaffen, die Attacken Putins zu stoppen und ihn an den Verhandlungstisch bringen", sagte der 35-Jährige im Sender TG2. "Das wird nicht mit Höflichkeit gehen, und deshalb wird man sich auch in Italien in den kommenden Stunden vorbereiten, circa 140 Millionen Euro an Gütern russischer Oligarchen zu beschlagnahmen", erklärte er weiter.

Einen Tag zuvor war im Finanzministerium, dem die Guardia di Finanza untersteht, bereits der Ausschuss für Finanzsicherheit zusammengekommen, um über die Sanktionsmaßnahmen gegen Russland zu beraten, wie das Ministerium am Freitag mitteilte./jon/DP/nas