Russische Notenbank senkt Leitzins deutlich

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Notenbank hat ihren Leitzins deutlich gesenkt.



Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 6,50 Prozent reduziert, teilte die Notenbank am Freitag in Moskau mit. 18 der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte hatten den Schritt erwartet, während 22 eine kleinere Zinssenkung prognostiziert hatten. Dies ist die vierte Zinssenkung im laufenden Jahr.

Die Notenbank erwäge weitere Zinssenkungen auf den nächsten Sitzungen, heißt es in einer Mitteilung der Notenbank. Der Preisauftrieb schwäche sich stärker als erwartet ab. Die Inflationsrate war im Oktober unter vier Prozent gefallen. Die russische Notenbank strebt eine Rate von vier Prozent an. Zudem befinden sich auch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) auf Lockerungskurs, was Schwellenländern wie Russland mehr Spielraum gibt./jsl/bgf/mis