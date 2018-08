Russische Kartellbehörde billigt Verkauf von Media-Markt-Filialen

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

MOSKAU (dpa-AFX) - Deutschlands größter Elektronikhändler Media-Saturn hat sich erfolgreich von seinem verlustreichen Russlandgeschäft getrennt.



Das russische Kartellamt billigte den Verkauf aller Media-Markt-Filialen im Land an den Marktführer M.video. "Das Geschäft ist genehmigt und bedeutet keine Einschränkung der Konkurrenz auf dem Markt", sagte ein Vertreter der Behörde am Donnerstag in Moskau der Agentur Tass zufolge.