Russische Gastfreundschaft: Die 137. Versammlung der Interparlamentarischen Union hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei den Parlamentariern der Welt

St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) -Die 137. Versammlung der Interparlamentarischen Union hat mitihrem organisatorischen Niveau und der positiven Resonanz einen hohenStandard gesetzt. Mehr als 2.500 Teilnehmer, über 160 Delegationenund 400 Journalisten nahmen an der Veranstaltung vom 14. bis 18.Oktober in St. Petersburg teil. Vertreter aus dem Ausland bemerktendie große Anzahl an anwesende Mitgliedern und stellvertretendenMitgliedern der Parlamente sowie deren aktive Teilnahme an der Arbeitder Versammlung.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8218351-russia-137th-inter-parliamentary-union/Die Vorsitzende des Förderationsrats Walentina Matwijenko äußertesich zum hohen Grad an Professionalität und Koordination, den dieOrganisatoren der Versammlung an den Tag legten, und dankte allenBeteiligten für ihre gute Arbeit. "Alle Teilnehmer sind sich darübereinig, dass diese Versammlung, was ihre Größe und ihren Erfolgangeht, in der mehr als einhundertjährigen Geschichte derInterparlamentarischen Union ohne Beispiel ist. Ich bin mir sicher,dass das Forum eine herausragende Stellung in der Geschichte derinternationalen parlamentarischen Zusammenarbeit einnehmen und ohneZweifel Russlands Position auf der internationalen Bühne stärkenwird", erklärte sie.Zum Abschluss der Veranstaltung wurde ein Film über dieErrungenschaften und Ergebnisse der 137. Versammlung derInterparlamentarischen Union vorbereitet. Er beinhaltet unter anderemeine Einführung zur Gastgeberstadt St. Petersburg, Eindrücke derParlamentarier von der Versammlung, Clips von maßgeblichenEreignissen im Wirtschaftsprogramm und eine kaleidoskopischePräsentation wichtiger Punkte im kulturellen Begleitprogramm.Unter dem folgenden Link steht eine englischsprachige Version desAbschlussfilms bereit: https://yadi.sk/i/71E81PzD3PNWt9Roscongress Foundation - ein wichtiger Veranstalter vonKongressen und MessenDie Roscongress Foundation wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, dieEntwicklung von Russlands wirtschaftlichem Potenzial zu fördern unddas Image des Landes mithilfe der Organisation von Versammlungen,Messen und öffentlichen Veranstaltungen zu verbessern. Die Foundationentwickelt wesentliche Inhalte für solche Veranstaltungen, liefertInformationen und fachkundige Orientierung für Unternehmen undOrganisationen und bietet außerdem umfassende Bewertungen, Analysenund die Behandlung von Themen zur russischen und globalen Wirtschaft.Sie stellt administrative Dienstleistungen und Werbeunterstützung fürWirtschaftsprojekte bereit und hilft dabei, Investitionen anzulocken,unter anderem in Form öffentlich-privater Partnerschaften.Heute umfasst ihr Jahresprogramm Veranstaltungen an verschiedenenStandorten von Montevideo bis Wladiwostok, die Unternehmern,Experten, Journalisten und Regierungsvertretern aus aller Welt einenTreffpunkt bieten, um günstige Bedingungen für einen Dialog und dieFörderung neuer Ideen und Projekte zu schaffen und den Aufbau vonsozialen Unternehmen und Wohltätigkeitsprojekten zu unterstützen.http://www.roscongress.org(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/598816/Inter_Parliamentary_Union.jpgVideo:https://www.multivu.com/players/uk/8218351-russia-137th-inter-parliamentary-union/