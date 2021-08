Russische Bevölkerung schrumpft deutlich

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Bevölkerung schrumpft in der Corona-Pandemie weiter erheblich.



Zwischen Januar und Juni starben im flächenmäßig größten Land der Welt knapp 422 000 Menschen mehr als zur Welt kamen, wie aus Zahlen des Statistikamtes Rosstat vom Freitag hervorgeht. Der Bevölkerungsrückgang war damit fast 60 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2020. In Russland sind laut offizieller Corona-Statistik bislang rund 163 000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Dunkelziffer wird allerdings deutlich höher geschätzt.

Aktuell verbreitet sich vor allem die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus massiv in Russland. Seit Wochen melden die Behörden an vielen Tagen fast 800 Tote. Zuletzt gab es fast 23 000 Neuinfektionen und 792 Todesfälle binnen 24 Stunden.

Jüngsten Aussagen von Gesundheitsminister Michail Muraschko zufolge haben sich bislang knapp 27 Prozent der Russen mindestens eine Impfspritze verabreichen lassen./haw/DP/he