Russische Ausgabe der Computerzeitschrift 'Chip' eingestellt

Hamburg (ots) - Die vor 17 Jahren gestartete russische Ausgabe derComputerzeitschrift 'Chip' ist mit der Ausgabe vom August 2018eingestellt worden. Das bestätigte der Verlag Hubert Burda Media,München, auf Anfrage des Hamburger Medienmagazins 'new business'(www.new-business.de). 'Chip' war seit Mai 2001 in Russland präsentund hatte sich dort als Monatstitel bereits im Folgejahr an dieSpitze des IT-Magazinsegments gesetzt. Wie Burda in Moskau erklärte,habe man sich zur Einstellung des Printheftes entschlossen, weil dieLeserschaft von Computer-Publikationen zunehmend ins Internetabwandert. Die Druckauflage der Zeitschrift betrug zuletzt noch20.000 Exemplare. Künftig will man sich in Russland ganz auf dieOnline-Präsenz von 'Chip' konzentrieren (https://ichip.ru), derenReichweite nach Firmenangaben stetig wächst.Aufgrund des restriktiven neuen Mediengesetzes in Russland, dasausländischen Investoren nur noch einen geringen Minderheitsanteil andortigen Medienunternehmen erlaubt, hatte Burda vor einiger Zeitseine Beteiligung an dem Moskauer Tochterverlag deutlich reduziert.Haupteigner ist seit November 2015 die russische Firma EverestKultura.