Russische Armee: Munitions- und Kraftstofflager in Ukraine zerstört

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Armee hat bei ihrem Krieg in der Ukraine nach eigenen Angaben fünf große Munitionslager sowie ein weiteres Kraftstoffdepot zerstört. Mit Luftangriffen seien insgesamt 52 militärische Objekte an einem Tag in der Ukraine zerstört worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag in Moskau.

Im Gebiet Luhansk seien bei Kämpfen zudem 40 ukrainische "Nationalisten" getötet worden. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Moskau hatte den am 24. Februar begonnenen Krieg unter anderem damit begründet, gegen sogenannte Nationalisten in der ukrainischen Armee vorgehen und das Land entmilitarisieren und "entnazifizieren" zu wollen./mau/DP/stw