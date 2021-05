Russische Aktien zu kaufen, ist kein Buch mit sieben Siegeln

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche hatte ich bereits einige Besonderheiten des russischen Aktienmarktes thematisiert. Heute möchte ich Sie auf weitere Punkte aufmerksam machen, die ein Anleger beachten sollte.

Eine der scheinbar banalsten Fragen ist die, wo man die russischen Aktien am besten kauft, denn nur die wenigsten Broker in Deutschland bieten Ihnen einen Zugang zur Börse in Moskau. Dort zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung