Russische Aktien 2019: Wo lohnt sich die Investition?

Durch den interessanten Wachstumsmarkt rücken Russische Aktien 2019 bei westlichen Anlegern verstärkt in den Vordergrund. In den letzten Jahren war die Aeroflot Russian Airlines Aktie dazu in der Lage, dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend zu trotzen. Einen ungeahnten Höhenflug legte auch die Aktie von Novatek an den Tag. Das Unternehmen der Energiebranche profitierte von stark steigenden Preisen.

Zarter Aufschwung im Osten

Nachdem die vergangenen Jahre immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.