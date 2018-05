Anleger, die sich für Russische Aktien interessieren, kommen vor allem am RTS nicht vorbei. Dieser RTS ist das Russian Trading System, bei dem es sich um das Russische Handelssystem handelt. Auf die Wiedergabe der originalrussischen Bezeichnung wird an dieser Stelle aus technischen Gründen verzichtet. Ursprünglich handelte es sich beim RTS um eine russische Börse, die in Moskau ansässig war und 1995 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.