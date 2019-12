Russische Ärzte und Ingenieure von NUST MISIS retten die Katzen Lapunya und Cherry mithilfe innovativer Polymerimplantate

Moskau (ots/PRNewswire) - Der 10. Dezember ist internationaler Tag derTierrechte; eine Forschergruppe aus russischen Ingenieuren, Tierärzten undOnkologen hat mehrere erfolgreiche Operationen durchgeführt, um Hauskatzen mitOsteosarkom vor einer Amputation zu bewahrenEs ist ganz normale Routine, dass die Ärzte bei Knochenschädigungen am Menschendie operativen Eingriffe auf das Notwendigste beschränken, um gesundes Gewebe zuerhalten. Menschen unterziehen sich einer intensiven Therapie und erhalten diemodernsten Implantate. Die radikalste Behandlungsmethode - Amputation - wird nurin Betracht gezogen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Leiderhinkt die Tiermedizin stark hinterher: Oft ist es viel einfacher, schneller undbilliger, die betroffene Gliedmaße zu amputieren oder - in günstigeren Fällen -ein einfaches Implantat einzusetzen. Dessen Assimilation ist aber schwierig, dadas Tier nicht zur Bewegung gezwungen werden kann.Ein Team des innovativen Kleinunternehmens Biomimetix, das am NUST MISIS tätigist, hat in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des RussischenKrebsforschungszentrums N.N. Blokhin und Ärzten der Tierklink Biocontrol jetztbewiesen, dass es möglich ist, auch bei Tieren die Gewebeschädigung auf dasMinimum zu beschränken und gleichzeitig die motorische Aktivität komplett zuerhalten. Das Forscherteam hat mehrere erfolgreiche Operationen an Katzen mitOsteosarkom durchgeführt und sie vor einer Amputation bewahrt.Der erste Patient war eine Katze mit Namen Lapunya mit einer 6 cm langenbösartige Läsion am linken Vorderlauf. Die Zelltechnik wurde von Spezialistenentwickelt. Ingenieure des NUST MISIS fertigten ein hybrides Implantat ausporösem Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht, dessen Gerüst ausTitanlegierung auf einem 3D-Drucker hergestellt wurde. Das Implantat wurde vonWissenschaftlern am Labor für Zellimmunität des RussischenKrebsforschungszentrums N.N. Blokhin mit Zellen versetzt, die vom Knochenmarkdes Patienten isoliert wurden (um die Implantation zu beschleunigen). DieOperation wurde von Chirurgen der Tierklinik Biocontrol durchgeführt. Nach nur 2Wochen hatte sich das Implantat gut angepasst und der Patient hatte seineMobilität wiedererlangt.Der nächste Eingriff wurde an einer Hauskatze mit Namen Cherry durchgeführt. Anihrer Vorderpfote hatte sich ein 5 cm großes Osteosarkom gebildet. PorösesUHMWPE im Zentrum des Implantats imitierte spongiösen Knochen, auf das zurVerstärkung einer Schicht aus Titanlegierung und dann noch eine durchgehendeSchicht UHMWPE aufgetragen wurde. Spezialisten des RussischenKrebsforschungszentrums N.N. Blokhin isolierten einzelne Komponenten des Blutsder Katze, um den Kern des Implantats zu imprägnieren und das Anwachsen zubeschleunigen.In beiden Fällen wurden die Struktur des Implantats und dieBearbeitungsverfahren individuell konfiguriert und genau an dieKörperphysiologie angepasst. Design, Herstellung und Bearbeitung einesImplantats für einen derartigen Eingriff beanspruchen zwischen 7 und 14 Tagen.Nach Aussage der Wissenschaftler bieten solche Implantate gleich mehrereVorteile. Erstens imitiert ihre Struktur nahezu oder vollständig die echteStruktur des Knochens. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Lastenverteilung undbietet Raum für Knochenwachstum. Zweitens wird durch die Ansiedlung vonPatientenzellen im Implantat die Regeneration beschleunigt. Und drittens ist einsolches Implantat billiger als herkömmliche Analoga."In Zukunft wollen wir Standardimplantate für Fälle herstellen, die einendringenden chirurgischen Eingriff erfordern. Außerdem wäre es für unsinteressant, Implantate für größere Haustiere zu entwickeln", sagt FyodorSenatov, CEO von Biomimetix.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/955872/NUST_MISIS_Logo.jpgPressekontakt:Dina Moiseevamoiseeva@edu.misis.ru+7 903-363-0573Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128465/4463730OTS: The National University of Science and Technology MISiSOriginal-Content von: The National University of Science and Technology MISiS, übermittelt durch news aktuell