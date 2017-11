Russian Export Center organisiert gemeinsamen Stand auf internationaler Messe BATIMAT 2017 in Paris

Paris (ots/PRNewswire) -Eine Unternehmensgruppe des Russian Export Center (REC) verstärktihre Lobbyarbeit für russische Exporteure und organisiert einengemeinsamen Stand russischer Unternehmen auf der großeninternationalen Baumesse BATIMAT 2017 in Paris. Die Messe findet vom6. bis 10. November 2017 im Messepark Paris Nord Villepinte statt. Insechs Ausstellungspavillons werden moderne technologische Lösungensowie Anlagen und Materialien für das Bau- und Architekturwesengezeigt. Auf dem gemeinsamen Stand des Russian Export Center sindneun russische Unternehmen vertreten, die exklusive technologischeund ökologische Bauprodukte exportieren."Die Teilnahme an internationalen Kongressen und Ausstellungenspielt eine wichtige Rolle, um Nichtrohstoff-Exporte zu fördern.Durch die Organisation von B2B-Treffen und die Erarbeitungkompetenter Verhandlungsprozesse werden nicht nur die Möglichkeitenvon Exporteuren erweitert, es fördert auch die Exportkultur unterunseren Unternehmern und Unternehmen", sagte Petr Fradkov, Leiter derUnternehmensgruppe des Russian Export Center.An dem gemeinsamen Stand des Russian Export Center beteiligen sichdie folgenden Firmen:LLC "Mordovskie Penkozavody", LLC "Armastek", JSC "Center ofmethodology of standardization and standardization in construction",LLC "MKD", LLC "DublDom", LLC "GDTfamily", LLC "Mechtaevo", LLC"Narhozstroy", LLC "DDM-Story".Der gemeinsame Stand des Russian Export Center befindet sich aufStand P59 in Halle 6.Informationen:JSC "Russian Export Center" (REC) ist eine staatliche Institution,die Nichtrohstoff-Exporte fördert und russische Exporteure durchverschiedene Finanzinstrumente und nichtfinanzielle Maßnahmenunterstützt. Das REC arbeitet mit den relevanten Ministerien undFachabteilungen, wichtigen Branchen und Wirtschaftsorganisationenzusammen, um in Russland günstige Exportbedingungen zu schaffen undHindernisse bei der internationalen wirtschaftlichen Kooperationabzubauen.Das REC arbeitet sektorübergreifend mit allen Exporteuren vonNichtrohstoff-Produkten, -Gütern und -Dienstleistungen und bietetHilfestellung in jeder Phase der Exportaktivität, von der erstenExportidee bis zu nachvertraglichen Diensten, einschließlichE-Commerce-Kanälen.Pressekontakt:Maxim Lukyanchikov+79067007214m.lukyanchikov@agt-agency.ruOriginal-Content von: Russian Export Center, übermittelt durch news aktuell