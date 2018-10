Russen müssen länger arbeiten - Putin unterzeichnet Gesetz

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Menschen in Russland müssen künftig fünf Jahre länger arbeiten.



Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Mittwoch das Gesetz zur umstrittenen Rentenreform, wie der Kreml am Abend mitteilte. Wenige Stunden zuvor hatte es der Föderationsrat abgesegnet. Die Unterschrift Putins unter die Reform zur Anhebung des Renteneintrittsalters galt als reine Formsache. In der vergangenen Woche hatte das Parlament mit großer Mehrheit dafür gestimmt.

Nach der Neuregelung steigt das Eintrittsalter in die Rente schrittweise um fünf Jahre. Frauen sollen demnach mit 60 in Rente gehen, Männer mit 65 Jahren. Bislang arbeiten Frauen in Russland offiziell maximal bis zum 55., Männer bis zum 60. Lebensjahr. Die Lebenserwartung russischer Männer liegt in manchen Regionen aber darunter. Viele von ihnen sterben, bevor sie in Rente gehen können.

Die Regierung hatte im Sommer die Rentenreform vorgeschlagen. Daraufhin gab es großen Unmut in der Bevölkerung. Putin hatte argumentiert, die Änderungen seien notwendig, um das System an eine steigende Lebenserwartung anzupassen./cht/DP/he