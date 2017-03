Russ: Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in Hessen ist akzeptabler Kompromiss

Berlin (ots) - In der Nacht zum 3. März 2017 haben sichLandesregierung und Gewerkschaften in Dietzenbach auf einenTarifabschluss für den öffentlichen Dienst in Hessen geeinigt. "Wirhaben nach schweren Verhandlungen einen akzeptablen Kompromissgefunden, der solide Einkommenserhöhungen und ordentlichestrukturelle Verbesserungen umfasst", sagte dbb VerhandlungsführerWilli Russ."Mit 2,0 Prozent ab 1. März 2017, mindestens aber 75 Euro, und 2,2Prozent ab 1. Februar 2018 erhalten die Beschäftigten vergleichbareGehaltserhöhungen wie die anderer Länder. Auch bei der Einführung derErfahrungsstufe 6 ab Entgeltgruppe 9 zieht die Landesregierung nach.Als Besonderheit kommt hinzu, dass Hessen als erstes Bundesland diestufengleiche Höhergruppierung einführt. Das bedeutet, dieBeschäftigten bleiben bei einem Aufstieg in eine höhere Entgeltgruppein ihrer bisherigen Erfahrungsstufe. Als weitere hessischeBesonderheit wurde eine Freifahrtregelung vereinbart, dank derer dieBeschäftigten im Jahr 2018 den Nahverkehr in Hessen mit ihremDienstausweis kostenlos nutzen können", so Russ."Auch im Bereich der Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung haben wirVerbesserungen erreicht", erklärte der dbb Verhandlungsführer weiter."Das Land erhält die Möglichkeit für besonders gefragte Berufsgruppenwie Ärzte, Ingenieure und IT-Spezialisten eine Fachkräftezulage vonbis zu 20 Prozent der regulären Tabellenentgelte zu zahlen. Zudemwerden die Ausbildungsentgelte ab dem 1. März 2017 und ab dem 1.Februar 2018 um jeweils 35 Euro erhöht und der Urlaubsanspruch derAuszubildenden wird um einen Tag auf dann 29 Tage pro Jahr erhöht.""Jetzt müssen Landesregierung und Parlament mit einer gemeinsamenKraftanstrengung mindestens die materiellen Verbesserungen auf dieBeamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen undVersorgungsempfänger des Landes und der Kommunen übertragen, um eineTeil des verloren gegangenen Vertrauens wiederherzustellen. Erst dannist die Einkommensrunde für den dbb abgeschlossen", so Russabschließend.Hintergrund:Von den Verhandlungen über den Tarifvertrag für den öffentlichenDienst des Landes Hessen (TV-H) sind insgesamt etwa 181.000Beschäftigte betroffen: Knapp 68.000 Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer, für die der TV-H direkte Auswirkungen hat, sowie etwa113.000 Beamtinnen und Beamte des Landes und der Kommunen, auf dieder Tarifabschluss übertragen werden soll. Hessen ist 2004 aus derTarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgetreten und ist heutedas einzige Bundesland, dass für den öffentlichen Dienst regelmäßigeigenständige Tarifverhandlungen führt. Mehr Informationen:www.dbb.de/einkommensrunde2017Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell