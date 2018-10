Ruscheinsky zum Ehrenpräsident des Bundesverbandes VEDA gewählt / Galaabend in Salzburg Schloss Leopoldskron mit 150 Gästen (FOTO)

Regensburg (ots) -Es war eine wahrlich traumhaft schöne Kulisse, 150 geladene Gästeversammelten sich zum Sonnenuntergang im Park des SchlossesLeopoldskron direkt am See mit Blick auf das majestätischeAlpenpanorama des Steinernen Meeres. Die Vereinigung deutscherAutohöfe (VEDA) hat in Salzburg zur alljährlichen Jahrestagunggeladen. Ein Höhepunkt war die Verleihung des Titels Ehrenpräsidentan Alexander Ruscheinsky.Über der Veranstaltung lag aber der große Schatten von "Toni"Strohofer. Am gleichen Tag wurde bekannt, dass das Ehrenmitglied derVEDA tags zuvor verstorben war. Strohofer war 1993 zusammen mitRuscheinsky in der kleinen Gründungsgruppe der VEDA. Seitdem warensie enge Freunde und die Trendsetter der prosperierenden Branche.Dr. Koniarski, bis jetzt einziger Ehrenpräsident der VEDA, hieltdie Laudatio auf den scheidenden VEDA-Präsidenten und nun ebenfallszum Ehrenpräsidenten gewählten Ruscheinsky: "Alexander Ruscheinskyprägt seit Gründung der VEDA unseren Branchenverband. Als Mitgliedder Gründungsversammlung im März 1993, als Beirat undVerkehrspolitischer Sprecher, Vorstand und einstimmig gewählterPräsident der VEDA führte er die VEDA mit hohem Engagement zumheutigen Erfolg. Die Beschilderung der Autohöfe an der Autobahn, einzweites Hinweisschild, die Einführung der Premiumparkplätze und diepolitische Anerkennung der Autohöfe als integraler Bestandteil derVerkehrsinfrastruktur wurden unter seiner Führung durchgesetzt. Fürseine herausragenden Leistungen dankt die VEDA Herrn AlexanderRuscheinsky mit diesem Ehrentitel." Anschließend spielte Koniarskiauf dem Flügel des Schlosses "Let it be" von den Beatles. ÜberInitiativen von Ruscheinsky wurden an deutschen Autobahnen mehr als4.000 dringend benötigte Lkw-Abstellflächen geschaffen, was zum einenein wesentlicher Beitrag für die Sicherheit und Leichtigkeit desVerkehrs, als auch einen volkswirtschaftlichen Vorteil von gut 300Millionen Euro darstellt. In bundesweite Schlagzeilen und nachhaltigeBeachtung führte Ruscheinsky die Autohöfe in der Sommerreisezeit 2013mit einem Marketinggag "Wer die Toilette eines Autohofes benutzterhält 20 Cent mehr rückvergütet als er am Automaten einzahlt". Dieslöste die Phantasie selbst konservativster Redakteure zu deftigenSchlagzeilen aus. Seitdem ist das gute Preis-/Leistungsangebot derAutohöfe zu den Ferienzeiten im Fokus der Medien.Pressekontakt:VEDA Vereinigung Deutscher Autohöfe e. V.Frau Klein Tel. 0941 30 70 8-23(oder: Fr. Federl Tel. 0941 30 70 8-25)Ehrenpräsident Alexander RuscheinskyGeschäftsführer Herbert Quabachwww.veda-ev.deOriginal-Content von: VEDA - Vereinigung deutscher Autohöfe e.V., übermittelt durch news aktuell